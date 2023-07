L’envoyé climatique Kerry salue les énergies renouvelables de la Chine et met en garde contre le charbon

L’arrivée de Kerry à Pékin – où il tiendra trois jours de pourparlers – intervient peu de temps après des voyages similaires de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen et du secrétaire d’État Antony Blinken.

L’envoyé spécial américain pour le climat, John F. Kerry, a salué lundi le « travail incroyable » de la Chine dans l’expansion des sources d’énergie renouvelables, tout en exhortant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde à cesser de construire des centrales électriques au charbon.

Ensemble, ces voyages ont fait naître l’espoir d’un dégel prudent des tensions bilatérales entre les deux superpuissances. Après six mois de tensions accrues, le fait que les deux parties se reparlent est considéré comme un progrès.

« Au cours des trois prochains jours, nous espérons que nous pourrons commencer à prendre de grandes mesures qui enverront un signal au monde sur l’objectif sérieux de la Chine et des États-Unis de faire face à un risque commun, une menace, un défi pour toute l’humanité créé par les humains. eux-mêmes », a déclaré Kerry avant une réunion de quatre heures avec son homologue chinois, Xie Zhenhua, lundi.

Au début de son mandat de chef de la diplomatie climatique de l’administration Biden, Kerry s’est efforcé de séparer les négociations sur le réchauffement de l’atmosphère des différends éternels sur le commerce, la technologie et les droits de l’homme. Cette tentative d’isoler les pourparlers sur le climat de l’acrimonie plus large a fait quelques progrès dans un premier temps, aboutissant à une déclaration conjointe sino-américaine lors des négociations mondiales sur le climat tenues à Glasgow, en Écosse, fin 2021.

Depuis lors, les efforts de Kerry pour raviver un esprit de coopération se sont à plusieurs reprises enlisés. Le président Biden et Xi Jinping, le dirigeant chinois, ont convenu de reprendre certaines discussions lors d’une réunion à Bali, en Indonésie, en novembre.

Mais la santé de Xie, l’homologue climatique de Kerry, et le regain de tensions autour du ballon espion chinois qui a dérivé sur le continent américain en février ont retardé la reprise des pourparlers en personne.

Pendant ce temps, l’approche américaine pour traiter avec la Chine pour lutter contre le changement climatique a évolué. En plus de rechercher des opportunités de travailler ensemble sur des questions telles que la réduction des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, l’administration Biden explore également l’utilisation d’outils tels que les tarifs sur les produits polluants tels que l’acier et l’aluminium.

Dans le but d’atteindre un pic d’émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d’atteindre la «neutralité carbone» d’ici 2060, la Chine a considérablement élargi son utilisation de l’énergie solaire et éolienne.