L’envoyé climatique de Joe Biden met en garde le Royaume-Uni contre l’expansion du pétrole et du gaz en mer du Nord

L’envoyé climatique de Joe Biden a remis en question les projets du Royaume-Uni d’augmenter considérablement la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, avertissant que cela ne résoudra pas la crise énergétique.

John Kerry a également attaqué les chefs des combustibles fossiles pour avoir exploité la guerre en Ukraine pour convaincre les gouvernements qu’ils doivent ralentir le passage aux énergies renouvelables, en disant : “Ce n’est tout simplement pas vrai”.

L’ancien vice-président américain a déclaré qu’il ne connaissait pas tous les détails des plans controversés du Royaume-Uni – qui devraient attribuer plus de 100 licences pour extraire du pétrole et du gaz en mer du Nord.

Mais il a déclaré : « La vérité est, et cela est indiscutable, que l’énergie éolienne et l’énergie solaire sont aujourd’hui des énergies moins chères que les énergies fossiles.

“Si vous planifiez une nouvelle installation et que vous planifiez de nouveaux forages, cela ne fera pas la différence aujourd’hui, ni demain, ni le mois prochain – parce qu’il ne sera tout simplement pas disponible pendant cette période de temps.

« Il faut plusieurs années pour le faire. J’espère donc que ce n’est pas une projection à long terme ‘

Cette décision, annoncée le mois dernier, a déjà déclenché la menace d’une contestation judiciaire au motif qu’elle est incompatible avec l’engagement juridique du Royaume-Uni d’atteindre des émissions de carbone “zéro nettes” d’ici 2050.

Cela menace également de saper les prétentions de Rishi Sunak d’être un leader mondial dans la lutte contre l’urgence climatique, lorsqu’il arrivera dimanche au sommet crucial de la Cop27 en Égypte.

Pendant le mandat de courte durée de Liz Truss, l’Autorité de transition de la mer du Nord a relancé le processus d’attribution des licences, mettant près de 900 sites à explorer.

Il s’agit du premier tour depuis 2019-2020, après que le processus quasi annuel a été suspendu pendant que le gouvernement effectuait un « contrôle de compatibilité climatique ».

Cette évaluation a été critiquée pour ne pas avoir correctement évalué l’impact sur les perspectives pour le Royaume-Uni de rester dans ses “budgets carbone” intermédiaires jusqu’en 2037.

M. Kerry, sans mentionner le Royaume-Uni, s’en est pris aux hauts responsables de l’industrie des combustibles fossiles en utilisant la pénurie d’énergie provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme « levier ».

Ils disent au gouvernement “nous devons pomper beaucoup plus” et “nous allons beaucoup trop vite et regardez ce que vous nous avez fait” », a-t-il averti, s’exprimant sur Radio BBC 4.

«Il y a ceux qui avancent cet argument et ce n’est tout simplement pas vrai. Ce n’est pas, ce n’est pas. Ce n’est pas un récit exact », a insisté M. Kerry.

L’envoyé de Washington a également exhorté les pays riches à “intensifier” les engagements déjà pris pour aider les pays pauvres à s’adapter à l’impact traumatique du changement climatique.

“De toute évidence, les pays disposant de plus de moyens dans tous les domaines – et cela inclut certains pays en développement qui disposent de plus de moyens – doivent également intensifier et aider à cette transition”, a-t-il déclaré.