L’envoyé chinois jure de “se battre” contre les violations présumées des droits du Xinjiang

Le porte-parole du gouvernement du Xinjiang, Xu Guixiang, a déclaré que les autorités chinoises n’auraient pas peur si les “forces anti-chinoises” tentaient d’utiliser la réunion en cours du Conseil des droits de l’homme à Genève pour obtenir un examen plus approfondi de la situation au Xinjiang.

GENÈVE – Un envoyé de la province chinoise du Xinjiang a déclaré jeudi que les autorités chinoises étaient prêtes à un “combat” avec les critiques “anti-Chine” en Occident et ailleurs au sujet d’allégations de violations des droits dans la campagne anti-extrémisme contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques musulmans dans la région.

Xu s’est prononcé à plusieurs reprises pour défendre les politiques chinoises visant à lutter contre l’extrémisme violent au Xinjiang. Cette semaine, il dirige une délégation à Genève pour transmettre le message au bureau des droits et aux diplomates du conseil d’État de 47 membres, dont la Chine et les États-Unis sont actuellement membres.

“Si certaines forces de la communauté internationale – ou même des forces anti-chinoises – font de soi-disant” motions liées au Xinjiang “ou de soi-disant” résolutions “, nous n’aurons pas peur”, a déclaré Xu. “Nous prendrons résolument des contre-mesures et nous battrons.”

Xu a reconnu, dans un aveu quelque peu inhabituel: “Bien sûr, la situation des droits de l’homme au Xinjiang est en train de s’améliorer et de faire plus d’efforts”, avant d’ajouter, “mais il n’y a pas de violation massive des droits de l’homme comme revendiqué par le rapport Xinjiang.

Il a déclaré que la Chine recherchait “l’échange, le dialogue et la coopération” et espérait “apprendre des mesures bénéfiques prises par d’autres pays dans le monde” en matière de droits de l’homme. Mais Xu a également insisté sur le fait que les “catastrophes des droits de l’homme” non spécifiées perpétrées par les pays occidentaux devraient également faire l’objet d’une enquête.