L’envoyé chinois a appelé plusieurs fois devant le ministre pour expliquer les allégations de “poste de police”

L’ambassadeur de Chine au Canada a été convoqué à plusieurs reprises devant la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pour répondre aux allégations selon lesquelles son pays exploite des « postes de police » au Canada chargés de réprimer les dissidents chinois.

“Nous avons eu plusieurs engagements, nous avons appelé l’ambassadeur à plusieurs reprises et nous avons fait part de notre profonde inquiétude”, a déclaré Weldon Epp, directeur général pour l’Asie du Nord-Est à Affaires mondiales Canada, au comité Canada-Chine de la Chambre des communes. Mardi.

« Le gouvernement du Canada a officiellement insisté pour que le gouvernement chinois rende compte — y compris l’ambassadeur et son ambassade — de toute activité au Canada qui ne relève pas des conventions de Vienne et rende compte de celles [and] veiller à ce qu’ils cessent et s’abstiennent.”

Epp a déclaré qu’Affaires mondiales Canada et Joly prendront des décisions et tiendront d’autres réunions avec l’envoyé, en fonction de la réponse de la Chine aux allégations.

Ses commentaires sont intervenus après que le groupe espagnol de défense des droits humains Safeguard Defenders a publié un rapport plus tôt cet automne selon lequel la Chine a établi au moins 54 “soi-disant postes de police” dans le monde, dont trois dans la région du Grand Toronto dans des communautés à prédominance chinoise.

Selon le groupe, des responsables chinois à l’étranger ont fait pression sur certains citoyens chinois pour qu’ils retournent en Chine pour faire face à des accusations de fraude et d’autres crimes. Le rapport de Safeguard Defenders indique que dans la plupart des cas, les responsables chinois ont ciblé « des dissidents ou des individus qui avaient fui la persécution religieuse et/ou ethnique ».

Le rapport dit les personnes qui ont refusé de retourner en Chine ont vu les membres de leur famille vivant toujours en Chine ciblés par l’État avec des menaces de couper l’électricité et l’eau, ou de leur refuser l’accès à l’éducation.

La GRC enquête

Au Canada, indique le rapport, ces «postes de police» comprennent une maison résidentielle et un immeuble commercial à un étage à Markham, en Ontario, et un dépanneur à Scarborough, en Ontario.

“Dans la plupart des pays, nous pensons qu’il s’agit d’un réseau d’individus, plutôt que d’un poste de police physique où les gens seront entraînés”, a déclaré Laura Harth, directrice de campagne chez Safeguard Defenders.

“C’est totalement illégal au regard du droit international. C’est une grave violation de la souveraineté territoriale.”

La GRC a déclaré à CBC News dans un communiqué de presse qu’elle « enquêtait sur des rapports d’activités criminelles en rapport avec les soi-disant « commissariats de police ».

La GRC a également déclaré qu’elle prend “très au sérieux les menaces à la sécurité des personnes vivant au Canada et est consciente que des États étrangers peuvent chercher à intimider ou à nuire à des communautés ou à des personnes au Canada”.

L’ambassade rejette les allégations

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré brièvement le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le mois dernier. Il a déclaré avoir fait part à Xi de ses inquiétudes concernant les “activités d’ingérence au Canada”, y compris les postes de police présumés.

Dans une déclaration à CBC en réponse aux questions sur ces stations, l’ambassade de Chine a déclaré que les autorités locales du Fujian, en Chine, ont mis en place une plate-forme de services en ligne pour aider les ressortissants chinois à l’étranger.

“En raison de l’épidémie de COVID-19, de nombreux citoyens chinois d’outre-mer ne sont pas en mesure de retourner en Chine à temps pour le renouvellement de leur permis de conduire chinois et d’autres services”, indique le communiqué.

“Pour des services tels que le renouvellement du permis de conduire, il est nécessaire d’avoir la vue, l’ouïe et un examen physique. L’objectif principal de la station-service à l’étranger est de fournir une assistance gratuite aux citoyens chinois d’outre-mer à cet égard.”

L’ambassade a déclaré que ces “stations-service” à l’étranger sont dotées de volontaires qui “ne sont pas des policiers chinois” et ne sont “impliqués dans aucune enquête criminelle ou activité pertinente”.