L’envoyé britannique rôtit un fan de Manchester United priant Lord Krishna pour la victoire

À l’occasion spéciale de Janmashtami, l’envoyé britannique Alex Ellis a visité le temple sacré d’Iskcon. Alors que le haut-commissaire du Royaume-Uni en Inde cherchait les bénédictions de Lord Krishna, quelque chose d’intéressant a attiré son attention. Ellis est tombé sur un ardent fan de Manchester United qui est arrivé au temple pour prier pour l’équipe de football en difficulté. L’envoyé britannique n’a pas hésité à interagir avec le fan et a également mis en ligne une vidéo de la même chose sur Twitter.

Le fan indien non identifié de l’équipe de football portant un maillot de Manchester United a déclaré au commissaire britannique qu’il était venu prier dans l’espoir que Lord Krishna pourrait aider l’équipe en difficulté à remporter des victoires lors des prochains matchs. Tout en partageant le clip en ligne, Ellis a écrit: “J’ai rencontré un fan de ManUtd au temple d’Iskcon (Delhi) à la recherche (naturellement) d’une intervention divine.” Dans une plaisanterie amicale, Ellis a répondu que l’équipe avait besoin de plus que des prières, “Vous auriez besoin de plus (d’aide) que cela.” Il a en outre plaisanté en disant que faire confiance à Manchester United pour gagner des matchs nécessite vraiment un acte de foi en raison de leurs performances.

Les fans de l’équipe de football ont pris le commentaire d’Ellis avec une pincée de sel et ont affirmé qu’il attendrait l’intervention divine et continuerait à prier pour la victoire de l’équipe. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a suscité une réponse tonitruante de la part des fans de Manchester United à travers le pays. Beaucoup ont répondu au clip en montrant leur immense soutien à l’équipe de football, espérant la gloire. Un utilisateur a souligné comment les fans indiens de Manchester United ont continué à défendre l’équipe à travers tous ses hauts et ses bas.

L’utilisateur a déclaré: «Vous serez surpris de connaître M. Alex, l’amour que ManUnited commande depuis l’arrière-pays indien. Nous avons toujours défendu le club et nous étions ravis du retour de Ronaldo. Sir Alex est la meilleure chose qui soit arrivée au club. Toujours plein d’espoir. Gloire Gloire ManUnited.

Un autre s’est joint à nous pour rappeler l’époque où l’équipe de football s’appelait les chasseurs de gloire. Ils ont écrit: «Les gens avaient l’habitude d’appeler les fans de United des chasseurs de gloire. Mais compte tenu de la dernière décennie sans gloire, la base de fans de United est toujours énorme en Inde, qui soutient le club même au plus bas.

Pendant ce temps, un internaute a plaisanté: « Haha. doute qu’il sera d’aucune aide, même cette année. Doigts croisés!”

Le tweet a recueilli plus de 102 000 vues et plus de 3 000 likes sur le site de micro-blogging.

Le coup du haut-commissaire britannique est tout sauf justifié. Les champions anglais record de Manchester United sont dans les dépotoirs après un début chaotique de leur saison de Premier League sous le nouveau manager Erik ten Hag. Manchester United est en bas du tableau des points de la Premier League avec 0 point. L’équipe n’a marqué qu’un seul but, qui soit dit en passant était un but contre son camp tout en en laissant six.

Le fan de United cherchant une intervention divine est compréhensible car ils affronteront Liverpool lundi. Bien que Liverpool n’ait pas non plus atteint le rythme qu’ils devraient atteindre, leur qualité d’attaque peut être trop chaude pour être gérée par une défense défaillante de Manchester United.

