L’envoyé américain salue le pivot du Canada sur la Chine, dit qu’Ottawa s’est «réveillé»

L’ambassadeur des États-Unis au Canada salue ce qu’il appelle un pivot de la politique chinoise : Ottawa s’est réveillé, dit-il, face à un défi géopolitique pressant.

David Cohen reconnaît qu’il y avait des inquiétudes à Washington quant à savoir si le Canada était trop copain avec la Chine, notant que cela a même été soulevé l’année dernière dans son Sénat audience de confirmation .

Mais l’envoyé américain affirme que ces inquiétudes sont dissipées par les dernières mesures d’Ottawa : chasser les entreprises d’État chinoises du Canada mines annulant un Contrat pour l’équipement de communication de la GRC et étudier la création d’un liste des agents étrangers .

“Certaines personnes l’ont qualifié de pivot. Et je pense que c’est juste”, a déclaré Cohen à Catherine Cullen, animatrice de CBC Radio. La maison.

“Parce que je pense que le Canada ne se comporte pas envers la Chine de la manière dont il s’est toujours comporté envers la Chine”, a-t-il déclaré.

“Ils ont clairement pris conscience d’un problème important… Je ne sais pas quoi d’autre nous pourrions demander au Canada de faire.”

L’ambassadeur des États-Unis, David Cohen, a déclaré que les récentes mesures prises par Ottawa avaient apaisé certaines de ces craintes à Washington. (David Kawai/La Presse canadienne)

En fait, dit-il, l’approche canadienne sonne maintenant un peu comme aux États-Unis : investir dans la technologie et fabrication à la maison, coopérer avec des alliés et s’engager ou rivaliser avec la Chine au cas par cas.

Cela survient après des années au cours desquelles les Américains ont parfois exprimé des soupçons, voire de l’incrédulité, à l’égard de ce que beaucoup aux États-Unis considéraient comme une approche canadienne naïve.

Cette méfiance s’est reflétée dans le nouveau pacte commercial nord-américain — les États-Unis ont insisté sur une état inhabituel communément appelée clause Chine, une menace de résiliation de l’accord si l’une des parties signait un accord inacceptable avec un pays hors marché.

La situation en Chine “vraiment mauvaise”

Mais certains Américains sont toujours inquiets.

Un ancien responsable du renseignement américain vient d’écrire une évaluation cinglante de ce qu’il a décrit comme une approche nonchalante de la part du Canada et de son potentiel de créer des risques de débordement pour les États-Unis.

L’ancien député conservateur Kenny Chiu a tenté de créer un registre des agents étrangers. Il dit que la Chine a ensuite diffusé de fausses informations à son sujet et a contribué à sa défaite aux élections de 2021. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

John Schindler, ancien officier de contre-espionnage à la National Security Agency et professeur au US Naval War College, a énuméré les récents titres de l’actualité du Canada – l’ingérence chinoise dans le élection 2019 la “police chinoise gares ” au Canada, un espion présumé à Hydro Québec – et a accusé le gouvernement Trudeau de se traîner les pieds face à eux.

Il avertit que la corruption des affaires et de la politique canadiennes par Pékin risque de devenir un problème de sécurité nationale pour les États-Unis, étant donné qu’il partage des renseignements avec le Canada par le biais de son partenariat Five Eyes.

L'ambassadeur des États-Unis, David Cohen, s'entretient avec l'hôte Catherine Cullen sur la façon dont le plus grand allié du Canada voit la controverse de cette semaine sur un contrat de la GRC avec une entreprise liée à la Chine, et revient sur sa première année à ce poste.

“La situation avec la Chine est vraiment mauvaise”, a déclaré Schindler à CBC News. Il dit que le Canada est un bas-ventre faible pour les renseignements russes et chinois.

“Ils poussent fort le Canada parce qu’ils s’en sortent”, a-t-il déclaré, faisant craindre dans les cercles du renseignement américain que des secrets partagés avec le Canada ne se retrouvent entre les mains d’adversaires américains.

Schindler a demandé des changements aux lois canadiennes sur le blanchiment d’argent et plus de ressources pour les services de renseignement (qu’Ottawa vient de promettre ) et a déclaré que le Canada devrait créer, comme certains alliés l’ont fait, un registre public des agents étrangers.

‘Désespérément’ nécessaire

Un tel registre n’arrêtera pas l’ingérence étrangère, mais, a-t-il dit, il aidera. Et cela permettrait au Canada de poursuivre des personnes pour avoir dissimulé leurs activités.

“Le Canada a désespérément besoin de quelque chose comme ça”, a déclaré Schindler, qui connaît le Canada mieux que la plupart des Américains, ayant obtenu son doctorat en histoire européenne et militaire à l’Université McMaster à Hamilton.

On ne sait pas comment le gouvernement chinois réagirait. Après que le député conservateur Kenny Chiu a proposé un tel registre dans une facture il dit qu’il était ciblé dans une campagne de désinformation en ligne quand il a perdu son siège l’année dernière.

Les États-Unis ont un registre des personnes travaillant pour des intérêts étrangers. Il est consultable en ligne. Échec du dépôt ? Cela peut signifier cinq ans de prison. (Jon Elswick/Associated Press)

Le gouvernement Trudeau envisage en effet de créer un registre, qui les Etats Unis et Australie ont, et que le Le Royaume-Uni est également créer.

Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique dit il va consulter le public à ce sujet. Son porte-parole a déclaré à CBC News que les lignes directrices de la consultation devraient être publiées d’ici quelques semaines et que le processus commencera au cours de la nouvelle année.

Le Canada consultera également probablement des experts dans des pays qui ont de l’expérience dans la gestion de tels registres, a déclaré le porte-parole. Cohen, l’ambassadeur, a déclaré que les États-Unis seraient heureux de partager des informations sur leur propre système, qui existe depuis 84 ans.

Cela a commencé avec les nazis.

Agents nazis

Les sympathisants du gouvernement allemand ont imprégné Washington dans les années 1930, dans un épisode de l’histoire dont les détails ébouriffants sont pour la plupart oubliés.

Une nouvelle série de podcasts de Rachel Maddow décrit une histoire classée depuis longtemps rapport accusant deux douzaines de membres du Congrès d’avoir participé à des campagnes d’information nazies, avec Agents allemands apparemment instruisant et payant certains.

Un congrès Comité on a parlé d’un complot fasciste à renverser le gouvernement impliquant d’anciens militaires et les chefs d’entreprise qui aurait espéré créer des camps de travail de style nazi.

En février 1935 rapport le comité a recommandé la création d’un registre des personnes faisant de la publicité et de la propagande pour des pays étrangers.

L’idée sous-jacente était que les États-Unis devaient préserver la liberté d’expression, y compris le droit de s’exprimer au nom d’un adversaire étranger, mais qu’un tel discours devait être transparent.

Cela a conduit à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) trois ans plus tard. Lorsque le président de l’époque, Franklin Roosevelt, l’a promulguée, il a décrit son objectif comme braquant “les projecteurs d’une publicité impitoyable” sur la propagande étrangère.

Le résultat? Les gens doivent s’inscrire sur un site Web accessible au public s’ils veulent faire des relations publiques, du travail promotionnel ou du lobbying pour un gouvernement étranger aux États-Unis

S’ils ne s’inscrivent pas, ils risquent jusqu’à cinq ans de prison.

Les États-Unis ont créé leur registre dans les années 1930, motivés par un large soutien aux nazis, comme en témoigne cette photo d’un rassemblement de 1937 à Yaphank, NY (AFP/Getty Images)

Façons dont le registre américain fonctionne … et ne fonctionne pas

C’est déjà utilisé à porter des accusations plus d’une douzaine de fois depuis 2007 contre des ressortissants étrangers, comme les Russes qui se sont ingérés dans les élections de 2016, ainsi que des Américains, dont plusieurs bien connu aides à l’ancien président Donald Trump.

Cette semaine encore, un ancien membre du Congrès américain a été arrêté et accusé pour avoir omis d’enregistrer son travail au nom de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne.

Les républicains enquêteront probablement pour savoir si Chasseur Biden a enfreint la loi du FARA en ne s’enregistrant pas comme agent étranger.

Ce registre surveille également l’activité canadienne aux États-Unis

C’est ainsi que, par exemple, CBC News a trouvé les détails d’un campagne promotionnelle de plusieurs millions de dollars aux États-Unis pour la province de l’Alberta; les contrats ont été mis en ligne.

Ou, au Québec, il note que le grand gestionnaire de fonds de pension de la province vient de budgétisé 315 000 $ pour les services de communication basés aux États-Unis.

L’ancien assistant de Donald Trump, Paul Manafort, au centre, est l’une des nombreuses personnes emprisonnées en vertu de la loi sur les agents étrangers. Il n’a pas enregistré son travail au nom d’un ancien gouvernement pro-russe de l’Ukraine. (Seth Wenig/Associated Press)

Le système a ses détracteurs.

Un 2016 Audit ont constaté que l’enregistrement avait chuté dans les années 1990, à une époque où la loi était rarement appliquée. Il n’a compté que sept affaires pénales du FARA entre 1966 et 2015.

L’ancien chef de l’unité FARA au ministère de la Justice a déclaré à CBC News que le programme américain est ancien et que le Canada serait avisé d’étudier les expériences de plusieurs pays.

Brandon Van Grack a déclaré que les points positifs du FARA sont qu’il a aidé à faire la lumière sur l’influence étrangère et, à son avis, il a définitivement dissuadé certaines activités de ce type.

Du côté négatif, a-t-il dit, il est obsolète et largement rédigé, ne faisant aucune distinction entre la promotion d’un gouvernement étranger, d’une entreprise, d’une organisation à but non lucratif ou du tourisme.

C’est pourquoi tant d’agents étrangers de offices de tourisme apparaître dans le registre.

Van Grack dit qu’il ne pense pas que ce soit l’objectif de la loi. En outre, le système américain a été conçu à une époque pré-internet, a-t-il déclaré.

Il oblige les gens à déposer auprès du gouvernement américain dans les 48 heures suivant la diffusion de documents d’information destinés à cibler plus d’une personne aux États-Unis.

« Alors, que faites-vous si vous tweetez tout le temps ? » dit Van Grack. “Je ne pense pas que les États-Unis aient résolu [that].”

Il a dit que le Canada avait une table rase pour concevoir quelque chose de nouveau : « Vous êtes en train de créer une loi fondamentale ici… Quelle est la fondation que vous voulez jeter ?