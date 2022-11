L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, déclare que les affirmations selon lesquelles l’extraction de plus de combustibles fossiles résoudra la crise énergétique ne sont “pas un récit exact” | Actualité Climatique

L’envoyé américain pour le climat a dénoncé les affirmations de l’industrie selon lesquelles le monde doit extraire davantage de combustibles fossiles pour résoudre la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine.

S’exprimant à la veille de la conférence de l’ONU sur le climat COP27 en EgypteJohn Kerry a déclaré que si les pays devaient être en mesure de conclure un accord dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge, le conflit militaire compliquait le défi.

“Il y a des gens au sein de l’industrie des combustibles fossiles qui utilisent la crise en Ukraine, franchement, comme un levier pour pouvoir dire” nous devons pomper beaucoup plus, nous allons beaucoup trop vite “”, a déclaré M. Kerry.

Il a dit: “Ce n’est tout simplement pas vrai, ce n’est pas un récit précis.”

Alors que les prix du gaz ont grimpé en flèche depuis que la Russie a réduit ses approvisionnements en réponse aux sanctions liées à sa guerre en Ukraine, le lobby des combustibles fossiles a fait pression pour une plus grande extraction du pétrole et du gaz polluants afin de renforcer la sécurité énergétique.

Mais presque tous les pays du monde se sont engagés à passer à une énergie propre comme les énergies renouvelables et le nucléaire afin de freiner la dégradation du climat.

Les grandes économies comme l’UE, les États-Unis et le Japon ont accéléré ce changement au cours de la dernière année.

M. Kerry a cependant déclaré que les pays se rendaient compte qu’ils devaient réduire leur dépendance au pétrole et au gaz comme source d’énergie.

“Beaucoup de pays en Europe – la plupart d’entre eux en fait – ont appliqué la leçon de cette guerre, qui est de ne pas permettre à un dictateur pétrolier de vous tenir en otage de l’énergie, de ne pas les laisser l’armer contre vous”, a-t-il déclaré. Programme Today de BBC Radio 4.

Il a résisté à l’idée taboue selon laquelle les pays industrialisés et pollueurs “indemniseraient” les pays en développement pour la dégradation du climat – un problème connu sous le nom de “pertes et dommages” – mais a exhorté ceux qui disposent de plus de moyens à “intensifier et aider à cette transition”.

“Nous ne le considérons pas – et nous n’allons pas le considérer – comme une compensation. Nous allons le considérer comme nos efforts pour essayer d’aider les pays à s’adapter, à devenir plus résilients et à relever évidemment les défis auxquels ils sont confrontés en raison des pertes et des dommages ».

M. Kerry, qui a été secrétaire d’État américain dans l’administration de Barack Obama, a déclaré à Sky News le mois dernier ce serait “très puissant” si le roi Charles assistait à la COP27.

Le Premier ministre Rishi Sunak assiste à l’événement en Égypte la semaine prochaine après un demi-tour, mais le roi Charles, un écologiste engagé lorsqu’il était le prince Charles, le manquera.

S’exprimant lors d’une réception organisée par le roi dans la salle de bal du palais de Buckingham vendredi, M. Sunak a déclaré: “Comme les événements récents l’ont montré, tenir la promesse de Glasgow est plus important que jamais.

“Si nous n’agissons pas aujourd’hui, nous risquons de laisser un héritage de plus en plus désespéré à nos enfants.”

