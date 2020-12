L’émissaire américain en Corée du Sud, Harry Harris, s’est apparemment rangé du côté de Séoul après que de nombreux Coréens se soient précipités en ligne pour accuser la Chine d’essayer de «s’approprier» officiellement leur plat préféré.

« Tellement génial d’être ici dans la maison d’origine de #Kimchi – Corée du Sud! » Harris a tweeté, ajoutant qu’il était « excité » d’apparaître dans une émission de cuisine avec un célèbre chef sud-coréen.

Alors que le diplomate américain n’a pas mentionné la Chine, les médias coréens ont rapidement souligné que son tweet était venu alors que les Sud-Coréens et les Chinois étaient impliqués dans une bataille en ligne sur la prétendue appropriation culturelle du kimchi par Pékin.

Tellement génial d’être ici dans la maison d’origine de #Kimchi – Corée du Sud! Je suis ravi d’apprendre à préparer le plus authentique, le plus délicieux et le plus «fabriqué en Corée» #Kimchi du chef « Big Mama » Hye Jung Lee mardi prochain. à 11 heures! Aller à @AsiaSocietyKRWebcast en direct ici: https://t.co/HtyNmuDLIk pic.twitter.com/RFVCrsLjEO – Harry Harris (@USAmbROK) 10 décembre 2020

Le combat a commencé à la fin du mois dernier lorsque les médias chinois ont rapporté que Pékin avait certifié le processus de fabrication du pao cai, un plat de légumes marinés de la région chinoise du Sichuan, auprès de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), basée à Genève. Le journal d’État chinois Global Times aurait déclaré que le mouvement se préparait« une norme internationale pour l’industrie du kimchi dirigée par la Chine. »

La nouvelle a déclenché un tollé en Corée du Sud, et beaucoup ont critiqué la Chine sur les réseaux sociaux pour avoir tenté de« voler »kimchi, que les Coréens considèrent comme faisant partie intégrante de leur cuisine nationale et partie intégrante de la culture coréenne. L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a cité un universitaire local accusant Pékin de« appropriation culturelle »et en disant que la Chine« manque d’efforts pour comprendre la culture et l’histoire des nations environnantes. »

Le ministère sud-coréen de l’alimentation et de l’agriculture a déclaré que le pao cai et le kimchi sont deux plats différents et que le certificat ISO de la Chine« ne s’applique pas au kimchi. »

Le Global Times, quant à lui, a décrit la querelle comme« confusion »causé par un« innocent »malentendu provenant d’un problème de traduction. Les plats sont très différents,« bien que les deux soient appelés pao cai en chinois [terminology], « dit le journal mardi.

Le journal avait précédemment cité la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, affirmant qu’elle n’était pas au courant du débat sur le kimchi sur les réseaux sociaux et que la coopération entre les deux pays l’emportait sur la question.

