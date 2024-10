Eric Garcetti portait une kurta marron et une paire de lunettes de soleil tout en dansant sur la chanson à succès.

New Delhi:

L’ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, a une fois de plus surpris tout le monde avec son spectacle de danse lors des célébrations de Diwali à l’ambassade américaine à Delhi.

M. Garcetti, qui a également montré ses talents de danseur Bollywood dans le passé, a secoué aujourd’hui la chanson populaire « Tauba Tauba » de Vicky Kaushal avec « Bad Newz ».

Dans une vidéo partagée par l’agence de presse ANI sur X, l’homme de 53 ans portait une kurta marron et une paire de lunettes de soleil tout en dansant sur la chanson à succès.

#MONTRE | L’ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, danse sur l’air de la chanson populaire hindi « Tauba, Tauba » lors des célébrations de Diwali à l’ambassade de Delhi. (Source vidéo : Ambassade des États-Unis) pic.twitter.com/MLdLd8IDrH -ANI (@ANI) 30 octobre 2024

« Wow, ses talents de danseur sont incroyables », a déclaré un utilisateur.

« Trop bien », dit un autre.

Plus tôt l’année dernière, M. Garcetti a dansé sur la chanson à succès « Chaiyya Chaiyya » lors d’une célébration de Diwali à l’ambassade américaine.

La chanson originale, sortie en 1998, mettait en vedette Shah Rukh Khan et Malaika Arora dansant dans un train.

J’applaudis l’esprit jovial de l’ambassadeur américain en Inde, M. @ericgarcettipour avoir montré un délicieux intérêt pour les célébrations de Diwali. Qu’il y ait de la lumière et du bonheur dans les relations entre les États-Unis et l’Inde pour toujours !@USAmbIndiapic.twitter.com/8COlQ5EGlQ – Satnam Singh Sandhu (@satnamsandhuchd) 10 novembre 2023

Depuis sa nomination l’année dernière, Eric Garcetti s’est imprégné de tout cœur des traditions indiennes et a célébré diverses fêtes.

Joe Biden organise un événement de Diwali à la Maison Blanche

Le président américain Joe Biden a également organisé lundi une célébration de Diwali à la Maison Blanche. L’événement aurait réuni plus de 600 éminents Indiens-Américains, dont des membres du Congrès, des fonctionnaires et des dirigeants d’entreprises, de tout le pays.

Il a également été rejoint par l’astronaute américaine d’origine indienne Sunita Williams, actuellement bloquée sur la Station spatiale internationale.

M. Garcetti a qualifié cela de « belle » célébration de Diwali.

« Alors que nous célébrons le voyage de la lumière, nous honorons également les contributions inestimables des Indiens d’Amérique qui approfondissent les liens entre les États-Unis et l’Inde. De New Delhi à Washington DC, que la lumière de Diwali illumine tous les coins du monde et diffuse le message de paix et de paix. prospérité », a-t-il posté sur X.

Quelle belle célébration de Diwali au @MaisonBlanche! Alors que nous célébrons le voyage de la lumière, nous honorons également les contributions inestimables des Amérindiens qui approfondissent le #USInde lier. De New Delhi à DC, que la lumière de Diwali illumine tous les coins du monde et… https://t.co/1CEjRwhptQ – L’ambassadeur américain Eric Garcetti (@USAmbIndia) 30 octobre 2024

La vice-présidente Kamala Harris, d’origine indienne, et la première dame, le Dr Jill Biden, n’ont pas pu assister à l’événement car elles étaient en campagne électorale.