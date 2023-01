L’envoyé américain en otage Roger Carstens s’est discrètement rendu au Venezuela pour voir des Américains détenus

CNN

Le haut responsable du département d’État américain chargé des questions relatives aux otages et aux détenus s’est discrètement rendu au Venezuela le mois dernier alors que les efforts pour ramener chez eux les Américains détenus à tort se poursuivent.

Roger Carstens, l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages, s’est rendu à Caracas, la capitale vénézuélienne, peu avant Noël, ont déclaré à CNN un responsable américain et des membres des familles des détenus.

Selon le responsable américain, le voyage de décembre 2022 – qui n’a pas été signalé auparavant – était axé sur la vérification des Américains qui restent emprisonnés au Venezuela. Carstens était accompagné de fonctionnaires consulaires américains.

Les États-Unis n’ont plus de relations officielles avec le gouvernement du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro et n’ont pas de diplomates en poste dans le pays, ce qui signifie que l’accès aux Américains y est extrêmement limité.

Au moins quatre Américains y sont actuellement détenus : Luke Denman, Airan Berry, Eyvin Hernandez et Jerrel Kenemore. Ces deux derniers ont été désignés par le département d’État américain comme détenus à tort.

La sœur de Kenemore, Jeana Tillery, a déclaré à CNN que Carstens avait pu rendre visite à son frère et à Hernandez pendant environ 30 minutes. Ils lui ont apporté des vitamines et des Bibles à sa demande, et sa famille a pu lui envoyer du thon comme cadeau de Noël.

“Quand il a vu le thon pour la première fois, il a demandé une minute de silence, il était tellement heureux”, a déclaré Tillery, qui a déclaré à CNN qu’elle pouvait parler avec son frère plusieurs fois par semaine.

Le frère de Hernandez, Henry Martinez, a déclaré que Carstens était en mesure de livrer des friandises de la famille telles que des vitamines, du savon, du miel et du chocolat.

“Ils ont pu lui dire qu’ils travaillaient sur sa libération et qu’ils ne l’avaient pas oublié”, a déclaré Martinez.

Martinez a déclaré à CNN qu’il était capable de parler avec Hernandez environ deux fois par semaine pendant environ cinq à 10 minutes, et il craignait que son frère ne commence à perdre espoir à l’approche d’un an de détention en mars.

Carstens s’est rendu à plusieurs reprises dans la capitale vénézuélienne pour y voir des Américains détenus – dont beaucoup l’administration Biden a obtenu la libération l’année dernière.

En mars 2022, Carstens a fait venir deux Américains du Venezuela – l’un des « Citgo 6 », Gustavo Cárdenas, ainsi que le double citoyen cubano-américain Jorge Alberto Fernandez. Cependant, un autre voyage en juin s’est terminé sans libération de prisonnier.

Début octobre, l’administration a pu libérer sept Américains – Jose Pereira, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano et Jose Luis Zambrano, Matthew Heath et Osman Khan – lors d’un échange de prisonniers avec le gouvernement Maduro.

Carstens a déclaré à CNN dans une interview exclusive fin novembre dernier que les États-Unis avaient “une conversation en cours avec l’autre côté”.

“Ainsi, même si nous avons du travail à faire, je reste optimiste”, a-t-il déclaré à l’époque.

Bien que l’administration Biden se soit engagée avec le gouvernement Maduro sur la question des prisonniers, elle continue de reconnaître officiellement l’opposition au Venezuela, qui a récemment évincé Juan Guaido de son poste de chef. Les États-Unis ont toutefois assoupli certaines sanctions contre le gouvernement Maduro, annonçant un assouplissement des sanctions pétrolières en novembre après que l’opposition et le gouvernement Maduro ont repris les pourparlers bloqués et sont parvenus à un accord sur l’aide humanitaire.