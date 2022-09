L’envoyé américain donne des conseils à la Chine

Nicholas Burns dit que Pékin devrait “avancer” après l’escalade à Taiwan le mois dernier

La Chine devrait rétablir la coopération avec Washington sur des questions cruciales, telles que le changement climatique et les soins de santé, qui ont été interrompues début août à la suite du voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei, a déclaré l’ambassadeur américain à Pékin, Nicholas Burns.

“Notre message aux Chinois est ‘parlons, ouvrons ces dialogues et avançons'” Burns a déclaré à son auditoire lors du Milken Institute Asia Summit à Singapour jeudi, cité par Bloomberg.

La Chine a rompu la communication avec Washington dans un certain nombre de zones militaires et civiles en représailles au voyage de Pelosi à Taiwan. Le président américain de la Chambre des représentants est devenu le plus haut responsable américain à se rendre à Taipei depuis les années 1990. La Chine, qui considère l’île autonome comme son territoire, s’oppose à toute forme de reconnaissance diplomatique du gouvernement de Taipei.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le voyage de Pelosi de “Provocation dangereuse” à l’époque, tandis que son armée lançait des exercices instantanés autour de Taïwan. Les États-Unis ont accusé la Chine d’inciter aux tensions dans la région.

Lire la suite Les États-Unis dirigeront un exercice naval majeur

Selon le South China Morning Post, dans son discours de jeudi, Burns a réitéré les inquiétudes des États-Unis selon lesquelles Pékin pourrait cesser de rechercher une résolution pacifique de la question de Taiwan.

“Si quelqu’un a changé de politique ici, c’est vraiment la République populaire de Chine, avec sa réaction excessive, depuis près de deux mois maintenant depuis la visite de la présidente Pelosi”, a-t-il ajouté. a déclaré le diplomate américain.

La Chine a critiqué Burns pour avoir fait des déclarations similaires dans le passé. « Burns n’est pas un ambassadeur qualifié. Ses remarques sur la visite de Pelosi à Taïwan ont révélé les limites de sa compréhension des relations compliquées sino-américaines », a écrit le mois dernier le journal d’État chinois Global Times.

Les remarques de Burns sont intervenues après que la vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé la Chine de saper la paix, lors de sa visite au Japon mercredi. Elle est arrivée en Corée du Sud jeudi alors que les marines américaine, sud-coréenne et japonaise s’apprêtent à lancer cette semaine un exercice anti-sous-marin conjoint dans la mer du Japon (connue des Coréens sous le nom de mer de l’Est).