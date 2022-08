L’envoyé américain déclare que la vitesse d’invasion russe passe à l’énergie propre

CANBERRA, Australie (AP) – L’invasion de l’Ukraine par la Russie accélérera la transition mondiale vers les énergies renouvelables en raison des chocs des prix du pétrole et du gaz, a déclaré jeudi un émissaire américain pour le climat.

L’envoyé spécial adjoint des États-Unis pour le climat, Rick Duke, s’exprimait lors d’un forum de l’Université nationale australienne après des réunions avec des représentants du gouvernement australien sur la coopération bilatérale dans la transition vers des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles d’ici 2050.

Duke a décrit l’invasion russe qui a commencé il y a six mois comme “l’un des plus grands moteurs géopolitiques du moment” pour un virage mondial vers les énergies renouvelables.

“Ce qui a parfois été perdu dans la compréhension des gens des répercussions sur ce front, c’est que lorsque vous regardez ce que les pays font réellement en réponse, cela va accélérer la transition énergétique”, a déclaré Duke.

“L’Union européenne a triplé ses efforts pour déployer les énergies renouvelables et les pompes à chaleur et pour électrifier sa flotte de véhicules et répondre autrement à cette crise”, a-t-il ajouté. “Cela va prendre du temps… mais le rythme s’accélère à cause du conflit.”

Pendant ce temps, l’Australie prévoit de réduire sa forte dépendance à l’égard des panneaux solaires fabriqués en Chine, un allié de la Russie, en diversifiant ses partenaires commerciaux à mesure que le gouvernement australien intensifie sa transition vers les énergies renouvelables.

Kushla Munro, qui dirige la division climatique internationale du gouvernement, a déclaré que l’Australie se concentrait sur l’Inde pour développer une collaboration internationale sur la production de panneaux solaires et d’hydrogène vert.

L’Australie a également donné la priorité aux partenariats technologiques en matière d’énergie verte avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis pour éviter les contraintes de la chaîne d’approvisionnement qui sont apparues lors de la pandémie, a déclaré Munro.

Le gouvernement australien élu en mai a augmenté l’objectif de réduction des émissions de l’Australie pour 2030 à 42 % par rapport à l’objectif de l’administration précédente de 26 % à 28 % en dessous des niveaux de 2005.

Les États-Unis visent une réduction de 50 à 52 % d’ici la fin de la décennie.

Rod Mcguirk, l’Associated Press