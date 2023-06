L’envoyé américain affirme que l’invasion de l’Irak était basée sur un mensonge

La guerre de 2003 n’était pas un crime parce que le président George W. Bush n’a jamais été inculpé, a insisté John Kerry

L’invasion américaine de l’Irak était complètement différente du conflit actuel en Ukraine, a déclaré l’envoyé spécial de Washington pour le changement climatique, John Kerry, à la chaîne de télévision française LCI.

Il est apparu dans l’émission du dimanche soir de LCI animée par Darius Rochebin, qui l’avait déjà interviewé pour un média suisse en 2017. Rochebin tweeté un segment vidéo de l’interview, dans lequel il a confronté Kerry au sujet de l’Occident accusant la Russie d’agression contre l’Ukraine. Le journaliste français a noté que l’invasion de l’Irak en 2003 était une véritable guerre d’agression, basée sur le mensonge selon lequel Bagdad possédait secrètement des armes de destruction massive.

« Non, » Kerry a répondu « Parce qu’il n’y a même jamais eu, vous savez, un processus d’accusation directe du président [George W.] Bush lui-même.

Il a ajouté qu’il y avait eu « les abus » au cours de ce conflit, et qu’il « s’est prononcé contre eux. Lorsque Rochebin lui a demandé directement si la guerre en Irak avait été un crime d’agression, Kerry l’a nié à plusieurs reprises.

« Non, non, non. Eh bien, vous ne saviez pas que c’était un mensonge à l’époque. Les preuves qui ont été produites, les gens ne savaient pas que c’était un mensonge. dit l’ancien diplomate, avant de dire à Rochebin qu’il n’a pas l’intention de « re-débattre de la guerre en Irak » à ce point.

John Kerry, pour montrer que l’Occident suit les principes faut-il aussi juger Bush pour l’Irak ?

» -Non.

-N’était-ce pas un crime d’agression sur la base d’un mensonge ?

-Non… Enfin, on ne savait pas que c’était un mensonge.

-Mais lui mentait.

-Écoutez, on ne va pas rouvrir le… pic.twitter.com/AtPJkQI30P — Darius Rochebin (@DariusRochebin) 25 juin 2023

Kerry a également affirmé qu’il était opposé à la guerre à l’époque et pensait que c’était la mauvaise chose à faire. Il a en fait voté au Sénat pour autoriser l’invasion, cependant. Lorsque Rochebin l’a poussé sur le double standard apparent, Kerry a commencé à parler de «justice climatique».

L’administration Bush a accusé le président irakien Saddam Hussein de posséder des armes chimiques et biologiques, ainsi que d’être impliqué d’une manière ou d’une autre dans les attentats terroristes du 11 septembre à New York et à Washington. Les « preuves » des ADM présentées aux médias et au Conseil de sécurité de l’ONU se sont avérées entièrement fabriquées, et aucune de ces armes n’a jamais été trouvée. De même, aucun lien entre Bagdad et Al-Qaïda n’a jamais été établi.

L’invasion de 2003 et l’occupation subséquente de l’Irak ont ​​été menées sans l’approbation de l’ONU, par ce que Bush a appelé une « coalition des volontaires ». Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Pologne ont fourni des troupes pour l’attaque, bien que Washington ait affirmé plus tard que 44 autres pays avaient offert une sorte de soutien.

Kerry a couru contre Bush en 2004 mais a perdu. Il a ensuite été secrétaire d’État dans l’administration Barack Obama et a été nommé ambassadeur du changement climatique par l’actuel président, Joe Biden, en 2021.