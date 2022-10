L’envoyé américain accuse les Houthis de ne pas avoir prolongé le cessez-le-feu

LE CAIRE — L’envoyé américain au Yémen a accusé mercredi les dirigeants rebelles houthis de l’échec récent à prolonger l’accord de cessez-le-feu du pays, les accusant d’avoir formulé des “exigences maximalistes” de dernière minute qui ont fait dérailler des négociations constructives. Les parties belligérantes du Yémen ne sont pas parvenues à un accord pour prolonger la trêve nationale dimanche, menaçant de raviver la guerre civile sanglante du pays après une cessation de six mois des combats de première ligne.

Lors d’une conférence de presse, l’envoyé spécial américain au Yémen, Tim Lenderking, a déclaré que les Houthis avaient « détourné » les négociations en exigeant soudainement que les salaires de leur personnel militaire et de sécurité soient payés avant ceux des fonctionnaires yéménites. Lenderking n’a fourni aucune autre raison pour l’échec des négociations.

La trêve soutenue par l’ONU est entrée en vigueur en avril, alors que la guerre entrait dans sa huitième année. Le conflit ruineux a commencé en 2014 lorsque les forces houthies soutenues par l’Iran ont saisi la capitale de Sanaa et une grande partie du nord du Yémen, poussant le gouvernement à l’exil. En réponse, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite – qui comprenait les Émirats arabes unis – est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Après le dépassement de la date limite du cessez-le-feu, de petits échanges de tirs ont été signalés dans le gouvernorat occidental d’Al Dhalea, tandis que des renforts militaires ont été déployés par les deux parties dans les villes de première ligne de Marib et Taiz. Les rapports post-cessez-le-feu n’ont pas pu être immédiatement confirmés par l’Associated Press.

Un responsable houthi a déclaré dimanche à l’AP que la réticence de l’ONU à fournir des garanties écrites pour plusieurs des demandes du groupe s’est avérée le principal obstacle aux négociations. Les demandes comprenaient le paiement des salaires des employés et l’ouverture de l’aéroport de Sanaa et du port de Hodeidah tenu par les Houthis, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias.

La trêve d’avril avait initialement prévu l’ouverture partielle de l’aéroport de la capitale et du port de Hodeida sur la mer Rouge, ainsi que la levée du blocus houthi sur Taiz, la troisième plus grande ville du pays. Cependant, des désaccords sur l’ouverture et le contrôle des principales routes d’entrée de Taiz ont signifié que la ville est restée sous un siège imposé par les Houthis. Les deux parties ont signalé plusieurs violations de l’accord de cessez-le-feu d’avril.

Les analystes affirment que le retrait des Houthis des pourparlers de cessez-le-feu reflète la conviction du groupe chiite qu’ils avaient un plus grand poids politique lors des récents pourparlers de cessez-le-feu et qu’ils étaient plus disposés à reprendre la guerre.

Cependant, Farea Muslimi, membre associé du groupe de réflexion britannique Chatham House spécialisé sur le Yémen, a déclaré à l’Associated Press qu’il est toujours probable que les dirigeants houthis soient contraints de retourner à la table des négociations.

« En ne revenant pas sur leur position, les Houthis font face à une pression militaire accrue de la part des alliés américains et saoudiens, ainsi qu’à de plus grandes difficultés économiques internes », a-t-il déclaré.

Les forces houthies ont déployé un arsenal d’armes de plus en plus efficace contre l’Arabie saoudite et d’autres rivaux ces dernières années, notamment des missiles de croisière et des drones, semblables à ceux fabriqués par leur principal soutien, l’Iran. Bon nombre de ces types d’armes plus gros ont été exposés lors d’un défilé militaire houthi fin septembre. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite reste la force aérienne dominante et a lancé des milliers de frappes aériennes sur des positions houthies depuis 2015, entraînant la mort de milliers de civils, selon des groupes de défense des droits.

Pendant ce temps, des luttes intestines entre factions au sein de la coalition anti-Houthi ont fait surface dans les provinces du sud du pays. En août, des milices soutenues par les Émirats arabes unis ont saisi des gisements vitaux de pétrole et de gaz du sud contrôlés par d’autres forces combattant avec la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Des affrontements entre eux et d’autres forces au sein de l’alliance ont fait des dizaines de morts.

Mardi, l’ONU s’est jointe à des dizaines d’autres organisations non gouvernementales et groupes d’aide internationale appelant les parties belligérantes du Yémen à prolonger la trêve et à « s’appuyer sur les gains réalisés au cours des six derniers mois ».

Le conflit, qui s’est transformé ces dernières années en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, a tué plus de 150 000 personnes, dont plus de 14 500 civils, selon The Armed Conflict Location & Event Data Project. Les combats ont plongé le Yémen dans l’une des pires crises humanitaires au monde, le plongeant dans une pauvreté plus profonde et au bord de la famine.