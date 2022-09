L’envoyé américain a besoin de plus de temps dans le différend maritime entre le Liban et Israël

BEYROUTH – L’envoyé américain assurant la médiation entre le Liban et Israël sur la frontière maritime contestée des deux pays a déclaré vendredi que des progrès avaient été accomplis mais que davantage de travail devait être fait pour résoudre le problème.

Amos Hochstein, conseiller principal pour la sécurité énergétique au département d’État américain, a fait la médiation entre les deux pays et fait la navette entre Beyrouth et Jérusalem alors que les tensions restent élevées près de la frontière tendue après que le groupe militant libanais du Hezbollah soutenu par l’Iran et Israël ont récemment échangé des menaces.