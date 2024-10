L’envoi d’un système de défense aérienne THAAD en Israël accentue la pression sur les forces armées américaines

WASHINGTON– Le déploiement des États-Unis Batterie terminale de défense de zone à haute altitude en Israël et environ 100 soldats pour le faire fonctionner ajouteront des tensions déjà difficiles aux forces de défense aérienne de l’armée et des retards potentiels dans la modernisation de ses systèmes de défense antimissile, ont déclaré lundi les dirigeants de l’armée.

Les deux principaux dirigeants du service ont refusé de fournir des détails sur le déploiement ordonné par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pendant le week-end. Mais ils ont largement fait part de leurs inquiétudes face à la demande croissante de batteries de missiles THAAD et Patriot en raison de la guerre en Ukraine et de l’escalade des tensions. conflit entre Israël et les militants du Hezbollah et du Hamas soutenus par l’Iran.

« La communauté de la défense aérienne et de l’artillerie est la plus sollicitée. Ils ont l’optempo le plus élevé de tous les éléments de l’armée », a déclaré la secrétaire d’État à l’armée, Christine Wormuth, utilisant une expression désignant le rythme des opérations. « Nous essayons constamment d’être aussi disciplinés que possible et de donner au secrétaire Austin les informations dont il a besoin pour évaluer avec précision la pression exercée sur la force lorsqu’il envisage de futurs déploiements opérationnels. »

Wormuth a déclaré que l’armée doit faire attention à « ce que nous entreprenons. Mais bien sûr, dans un monde aussi instable, vous savez, nous devons parfois faire ce que nous devons faire ».

Le Pentagone a annoncé dimanche le déploiement du THAAD, affirmant qu’il avait été autorisé sous la direction du président Joe Biden. Des responsables américains ont déclaré que le système serait déplacé d’un emplacement situé sur la zone continentale des États-Unis vers Israël et qu’il faudrait plusieurs jours pour que le système et les soldats arrivent. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des détails des mouvements de troupes.

Cette décision s’ajoute aux tensions croissantes au sein du ministère de la Défense sur ce qui des armes que les États-Unis peuvent se permettre d’envoyer en UkraineIsraël ou ailleurs et les risques qui en résultent pour l’état de préparation militaire de l’Amérique et sa capacité à protéger la nation.

« Tout le monde veut des forces de défense aérienne de l’armée américaine », a déclaré lundi le général Randy George, chef d’état-major de l’armée, alors que lui et Wormuth répondaient aux questions des journalistes lors de la conférence annuelle de l’Association de l’armée américaine. « C’est notre formation la plus déployée. »

La décision d’envoyer le THAAD est intervenue alors qu’Israël est largement considéré comme préparant une réponse militaire à L’attaque iranienne du 1er octobrelorsqu’elle a tiré environ 180 missiles sur Israël. Israël dispose déjà d’un système de défense aérienne à plusieurs niveaux, mais un Attaque de drones du Hezbollah contre une base militaire Dimanche, quatre soldats ont été tués et sept autres grièvement blessés, soulignant la nécessité potentielle d’une plus grande protection.

Les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah au Liban s’affrontent depuis le 8 octobre 2023, lorsque le groupe militant libanais a commencé à tirer des roquettes au-dessus de la frontière pour soutenir son allié. Le Hamas à Gaza. L’attaque de drone de dimanche a été la frappe la plus meurtrière du Hezbollah depuis qu’Israël a lancé son invasion terrestre du Liban il y a presque deux semaines.

Étant donné que le déploiement du THAAD ne concerne qu’une centaine de soldats, il n’ajoutera pas une pression supplémentaire considérable aux forces de défense aérienne, a déclaré Wormuth lors de la conférence.

Mais cela accélère le rythme de leurs déploiements. Depuis que le rythme frénétique des guerres en Irak et en Afghanistan s’est calmé, l’armée a essayé de garantir que les militaires disposent de suffisamment de temps chez eux pour s’entraîner et se réinitialiser entre les déploiements.

La réduction de ce que l’on appelle le temps de séjour peut avoir un impact sur la capacité de l’armée à conserver de bons soldats dans ses forces.

« Ils sont très bons, mais évidemment, déployer pendant un an, revenir pendant un an et déployer pendant un an – c’est difficile à faire pour n’importe qui », a déclaré George.

Il a déclaré que l’armée étudiait diverses façons de limiter l’impact sur le recrutement et la rétentionnotamment en augmentant la force et en modernisant les systèmes afin qu’il faille moins de soldats pour les faire fonctionner.

Mais les déploiements répétés rendent difficile l’acheminement des systèmes vers les dépôts où ils peuvent être mis à niveau.

En conséquence, a déclaré Wormuth, les dirigeants de l’armée tentent de présenter leurs arguments aussi clairement que possible lorsque les commandants combattants se rendent à Austin et demandent un autre système Patriot au Moyen-Orient ou un autre système. un pour l’Ukraine.

« Nous devons pouvoir ramener ces unités chez nous pour pouvoir passer par ce processus de modernisation », a-t-elle déclaré. « Nous essayons donc de présenter cela au secrétaire Austin afin qu’il puisse peser ces risques – essentiellement les risques actuels par rapport aux risques futurs – alors qu’il fait des recommandations au président sur l’opportunité d’envoyer le Patriot ici ou là-bas. »