L’envoi d’Olivia Rodrigo et plus – Hollywood Life

Crédit image : Disney+

Le rideau s’est levé sur la nouvelle saison de High School Musical : La comédie musicale : La série le mercredi 27 juillet et il y a tellement de choses en réserve pour les fans des Wildcats. La deuxième saison s’est terminée avec tant de questions sans réponse : que va-t-il se passer avec Nini ? EJ et Gina sont-ils maintenant en fin de partie ? Et à qui Miss Jenn donnera-t-elle son cœur – le père de Ricky ou M. Mazarra ?

Eh bien, qui de mieux pour partager tous les détails juteux que Miss Jenn elle-même ! Kate Reinders a dépeint le leader intrépide des Wildcats depuis le tout début, et dans son interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife, elle a partagé exactement ce que nous pouvons attendre du professeur de théâtre dans ce nouveau chapitre.

“Si nous savons quelque chose, c’est que les enfants sont la chose la plus importante au monde pour Miss Jenn”, dit Kate à propos de son personnage bien-aimé, mais a admis qu’il faudrait un certain temps avant que l’enseignante ne retrouve ses élèves. La saison 3 reprend des semaines après les événements de la saison dernière, avec les vacances d’été en cours et les enfants dispersés, bien que la plupart partent camper ensemble. Dans le premier épisode, nous apprenons que Miss Jenn ne suivra pas ses enfants dans la nature, mais plutôt qu’elle s’aventurera en croisière avec – ALERTE SPOILER – le père de Ricky !

Alors, Miss Jenn a-t-elle enfin fait son choix ? Peut-être – peut-être pas ! “Nous les aimons tous les deux”, déclare Kate à propos des deux prétendants de Miss Jenn. «Des gars merveilleux et merveilleux qui la complètent de différentes manières. Le père de Ricky était toujours le premier, mais peut-être que M. Mazzara est le long jeu ? Nous verrons.”

Alors que Miss Jenn se décide, on apprend aussi dans le premier épisode que Nini, interprétée par la superstar et triple gagnante d’un Grammy Olivia Rodrigue, quitte le camp avec ses amis pour se rendre à Los Angeles. Il a été révélé avant la première que ce serait probablement la dernière saison d’Olivia avec la série et que son personnage aurait une “présence plus petite” avant son envoi ultime. Cela signifie que Kate a pu partager l’une des dernières scènes d’Olivia dans le premier épisode, et elle ne pourrait pas être plus fière.

“Entre la saison un et la saison trois, Olivia a explosé dans le monde”, a déclaré Kate, “Et ce qui était si, si merveilleux et rafraîchissant, c’est que quand il n’y a que nous, cela aurait pu être à nouveau 2018. Elle est juste la même fille douce et merveilleuse, et une grande actrice. C’est vraiment une personne au bon cœur. J’étais si heureuse de savoir, étant la “maman” de l’émission, que sa douceur n’a pas été retirée d’elle. Elle n’a pas laissé [fame] la changer.

Avec Nini sur une nouvelle voie, la série se concentre davantage sur certains des autres personnages, en particulier ceux qui se rendent au Camp Shallow Lake pour l’été. Alors qu’EJ pense que ses copains se joignent à lui pour passer du temps de qualité, il devient vite clair qu’Ashlyn, Carlos et les autres sont beaucoup plus intéressés à rencontrer l’invité secret de la célébrité, qui s’avère être nul autre que Wildcat original, Corbin Bleu.

“C’est merveilleux de voir à quel point ils sont toujours inspirants pour les enfants de notre émission.” Kate dit de Corbin, et de tous les originaux Lycée musical stars qui sont apparues dans la série jusqu’à présent, comme Lucas Gabriel dans la saison 1. « Corbin est devenu un homme tellement merveilleux et adorable. Et il est clairement un si bon exemple pour les enfants. Comment vous pouvez avoir un énorme succès à [a young] vieillir et rester une personne merveilleuse. Je sais que nos enfants continueront et feront de même.

En parlant d’avenir, cette saison suivant la trajectoire du Lycée musical films, il va de soi que la série devra éventuellement faire face à ses stars vieillissant après le lycée. Cela pourrait très bien signifier que la saison 4 pourrait trouver les enfants entrant dans leur dernière année. Mais avec de nouveaux personnages entrant chaque année et la franchise étant si populaire, y a-t-il une place pour une nouvelle classe après celle-ci ? Kate le pense et elle est prête à ce que Miss Jenn soit là pour tout ça !

“Miss Jen est heureuse de rester jusqu’à ce qu’elle soit Mme Jenn, grand-mère Jenn, même Golden Jenn !”, a taquiné Kate. « Il y a de nouveaux enfants qui rejoignent cette saison et qui ont des talents incroyables. [Casting Director] Julie Ashton et [Creator] Tim Federlé ont certainement une sorte d’œil vaudou spécial pour les enfants talentueux et fous. Donc, autant ce serait triste si nos enfants devaient passer à autre chose, je pense qu’il y a d’autres enfants qui seront prêts à reprendre le flambeau et ensuite les originaux seront disponibles pour les diriger.

Aussi prometteur que cela puisse paraître, l’autre gros avantage pour que le spectacle continue, c’est qu’il garde les portes ouvertes à d’autres Lycée musical anciens élèves à revenir. Avant la première de la saison 3, les deux Vanessa Hudgens et Zac Efron posté des selfies devant leur alma mater Disney, East High, ce qui amène beaucoup à se demander si le couple est prêt pour une sorte de réunion Wildcasts. Alors que les fans de HSMTMTS ne devrait pas s’attendre à les voir cette saison, Kate admet qu’il ne faut pas les compter.

“J’attendrai à l’intérieur de la porte avec des rafraîchissements et je montrerai le chemin dès qu’ils seront prêts”, a taquiné Kate. « Je ne sais pas si Frankie Rodríguez (qui joue Carlos) a toujours ça, mais à un moment donné, nous avons fait découper un Zac Efron dans le vestiaire, puis il y a eu un Ashley Tisdale un aussi. Donc, je veux dire, ils sont déjà en quelque sorte là-bas, mais s’ils voulaient augmenter leur présence, nous les aimerions.

La saison 3 de High School Musical: The Musical: The Series a été créée le mercredi 27 juillet 2022 sur Disney +.