L’envoi d’horreur pour adolescents de Kiernan Shipka sans intérêt – Twin Cities

« Totally Killer » sait exactement ce qu’il veut être : un envoi drôle et voyageant dans le temps, de style « Cabin in the Woods », au genre de l’horreur pour adolescents. Ses inspirations sont légion et sa honte inexistante puisqu’il s’inspire des classiques de l’horreur : « Halloween », « Scream », « I Know What You Did Last Summer », voire « Retour vers le futur ». (Vous ne pouvez pas me convaincre que le voyage dans le temps, avec ses résultats infinis et inconnaissables, n’est pas terrifiant.) Il s’appuie sur les tropes avec un sourire effrayant sur le visage, sans jamais se détourner des sentiers battus créés il y a des décennies. .

Mais sous le poids de tous ces films bien connus et de ces tropes de films d’horreur, « Totally Killer » s’efforce de laisser une impression durable. Il veut faire une blague aux dépens de son matériel source, mais tout ce qu’il accomplit, c’est vous donner envie de regarder ces classiques à la place.

La prémisse est assez intéressante : une adolescente du lycée, Jamie (Kiernan Shipka, magique dans « Chilling Adventures of Sabrina » ; ici, moins), est renvoyée de 2023 à 1987 pour arrêter une série de meurtres horribles commis par les Sweet 16. Tueur. (Et parce que je sais que vous le pensez : oui, comme Jamie Lee Curtis de la renommée « Halloween ».)

Réalisé par Nahnatchka Khan, écrit par David Matalon, Sasha Perl-Raver et Jen D’Angelo, le film ne perd pas de temps avant de lancer des méta-blagues pleines d’esprit et de ridiculiser les sensibilités culturelles de la fin des années 80. Oui, un tueur est sur le point de commencer à poignarder des lycéennes et notre héros n’a que peu de temps pour empêcher ledit coup de couteau avant d’être coincé pour toujours dans le passé (et doit étudier pour un prochain test Reaganomics), mais il a tout le temps d’avoir honte. des intimidateurs et des misogynes. Oh, et participer au jeu de ballon chasseur le plus chaotique depuis, eh bien, « Dodgeball ».

Mais à mesure que les airs des années 80 deviennent plus forts, les couteaux commencent à se balancer et les corps commencent à tomber. La tension est forte alors que Jamie, qui travaille désormais avec la version adolescente de sa mère, Pam (une Olivia Holt caustiquement hilarante), et les trois filles qui sont censées mourir (Liana Liberato, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz), tente d’arrêter les meurtres ne se produisent pas. Le fait que les adolescents soient connus sous le nom de Mollys et qu’on les voit rarement ne pas porter des tenues inspirées de Molly Ringwald ajoute simplement aux tendances irrévérencieuses du film.

Mais attendez! Tout d’abord, la fête du lycée. Plusieurs d’entre eux. Parce que même si, pour une raison quelconque, tous les adolescents de 1987 semblent tout à fait d’accord avec l’idée centrale du voyage dans le temps (je veux dire, « Retour vers le futur » est sorti deux ans auparavant, mais allez !), nous devons encore faire face aux pitreries ivres. d’adolescents pendant qu’un tueur erre. C’est une horreur adolescente si typique que je ne peux m’empêcher de l’aimer, même si cela pue la prévisibilité.

Il y a beaucoup de moments agréables : le film s’ouvre dans un véritable style de podcast policier, mettant en place soigneusement le passé et pourquoi il est important pour le présent sans enliser le rythme. La première séquence de combat du film ressemble à la scène finale d’autres films, intense et viscérale. On nous rappelle pourquoi les gens ne frappent plus (« Non, papa. C’est tellement impoli ! »). Et j’ai adoré l’amitié que Jamie développe avec la version 1987 de la mère de sa meilleure amie, Lauren (Troy Leigh-Anne Johnson), un miroir de sa relation de 2023 avec Amelia, a déclaré sa meilleure amie (Kelcey Mawema).

Mais sans même entrer dans la mécanique quantique du voyage dans le temps, « Totally Killer » n’a tout simplement pas beaucoup de sens – et les révélations majeures échouent à cause de cela. Il semble cousu ensemble, disparate, de manière saccadée et disjointe. C’est comme si quelqu’un avait décidé que l’élément voyage dans le temps (certes, quelque chose que l’on ne voit pas souvent dans les films d’horreur pour adolescents) était nécessaire mais n’avait pas suivi les détails.

Et on pourrait penser que ces détails seraient importants. La connaissance intime de Jamie du présent est l’élément clé de l’intrigue du voyage dans le temps. Elle sait qu’elle vit essentiellement dans un film d’horreur réel, mais avec la façon dont tout se déroule (idiot la plupart du temps), on a l’impression que tout le monde a cessé de se soucier de savoir si quelqu’un a vécu cette épreuve. (Honnêtement, ils ne sont pas les seuls à avoir arrêté de s’en soucier.)

Il est facile de dire ce que voulait être le film. Mais vous savez ce que ce n’est pas en réalité ? Tueur, totalement ou non.

« Totalement tueur »

2,5 étoiles (sur 4)

Durée de fonctionnement : 1:46

Classement MPA : R (pour violence sanglante, langage, matériel sexuel et consommation de drogues/alcool chez les adolescents)

Comment regarder : Sur Prime Video vendredi