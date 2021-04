ENVOYER un quatrième et un cinquième chèque de relance est le « seul moyen efficace de garder 12 millions d’Américains hors de la pauvreté de Covid », a révélé un rapport.

Les trois derniers contrôles de relance ont contribué à la lutte contre la pauvreté, en stimulant les petites entreprises et en augmentant les revenus, a déterminé un rapport du Projet de sécurité économique.

Les Américains espèrent plus de contrôles de relance Crédits: Getty

« Les preuves de l’année dernière montrent que les contrôles de relance sont les investissements les plus rapides et les plus efficaces pour aider les Américains à traverser cette crise, en sortant plus de gens de la pauvreté que toute autre politique », lit-on.

Le projet a ensuite appelé à davantage de cycles de contrôles de relance pour aider à sortir 12 millions d’Américains supplémentaires de la pauvreté.

Le troisième paiement de relance de 1400 dollars aurait aidé 16 millions d’Américains à sortir de la pauvreté.

L’IRS a commencé à débourser un cinquième lot de paiements de secours le 9 avril, comprenant les 1 400 chèques de relance et 700 000 paiements majorés d’une valeur totale de 1,2 milliard de dollars.

Plus de chèques pourraient aider les Américains en situation de pauvreté Crédits: Getty

Deux millions de chèques de relance d’une valeur de plus de 3,4 milliards de dollars ont été émis par cinquième lot avec 1,2 million de paiements par dépôt direct et 800 000 chèques papier, selon l’IRS.

Les gens ont commencé à recevoir leurs chèques de relance après que le président Joe Biden a signé le projet de loi de secours Covid-19 le 11 mars.

Les bénéficiaires du revenu de sécurité sociale (SSI) ont commencé à recevoir leur troisième chèque de relance au début du mois. Environ quatre millions de chèques devaient être envoyés pour une valeur totale supérieure à 10 milliards.

Les chèques devraient être envoyés à environ 30 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale qui ne sont pas tenus de déclarer leurs impôts.

Les autorités envisagent de distribuer plus d’argent aux familles en difficulté une fois la troisième série de chèques épuisée.

En effet, le plan de sauvetage américain de Joe Biden ne donne pas seulement le feu vert à un paiement direct – laissant la porte ouverte à d’autres chèques potentiels.

Les Américains pourraient voir un quatrième contrôle de relance Crédits: Getty

Cela pourrait inclure des paiements ciblés à des groupes spécifiques, tels que les personnes sans travail ou les parents dont le revenu est inférieur à un certain revenu.

Le Congrès pourrait également faire pression pour une augmentation du salaire minimum et une augmentation permanente du crédit d’impôt pour enfants.

Des pressions sont exercées sur le président pour qu’il introduise des paiements directs récurrents aux familles en difficulté alors que la pandémie de Covid continue de faire des ravages.

La pression pour un quatrième chèque de relance – et peut-être plus – survient après qu’il a été révélé qu’un tiers des Américains ont déclaré qu’ils ne pouvaient toujours pas joindre les deux bouts, malgré trois paiements envoyés l’année dernière.

Selon les données du US Census Bureau, environ 30% des Américains n’ont pas réussi à couvrir les dépenses du ménage après avoir reçu leur troisième chèque de relance.

Biden est exhorté à inclure davantage de secours Covid dans le plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars qu’il est en train de formuler.

Une vingtaine de sénateurs démocrates américains, dont le président du Comité des finances, Ron Wyden de l’Oregon et Elizabeth Warren du Massachusetts, ont envoyé une lettre à Biden lui demandant de mettre de nouveaux paiements de secours dans son paquet d’infrastructure Build Back Better.

Les sénateurs ont écrit: « Les familles ne devraient pas avoir à se soucier de savoir si elles auront suffisamment d’argent pour payer les biens essentiels dans les mois à venir alors que le pays continue de lutter contre une pandémie mondiale. »

Dans la lettre, les sénateurs disent que près de six personnes sur dix pensaient que les paiements dureraient moins de trois mois.