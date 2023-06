L’envoi de migrants au Rwanda coûtera 169 000 £ chacun si les juges lui donnent le feu vert

ENVOYER des migrants au Rwanda coûtera au contribuable la somme faramineuse de 169 000 £ par billet, a admis aujourd’hui le ministère de l’Intérieur.

Des statistiques choquantes montrent le véritable coût du programme, où les migrants illégaux seront envoyés dans un pays tiers s’ils tentent d’entrer en Grande-Bretagne via un petit bateau.

Il en coûtera des milliers de livres par personne pour envoyer des gens au Rwanda, révèlent de nouvelles évaluations d’impact Crédit : AFP

Cela dépendra également si le plan obtient le feu vert des juges de la Cour d’appel – qui devrait revenir dans les prochains jours.

Cependant, ils disent que cela permettra probablement au contribuable d’économiser environ 106 000 £ par personne qui est dissuadée de faire la traversée – réduisant la pression sur les services publics et n’ayant pas à débourser des milliers de dollars en frais d’hôtel coûteux.

Cela signifie toujours que le programme pourrait nous coûter plus qu’il ne nous fera économiser dans l’ensemble.

Cela comprend le paiement à un pays tiers comme le Rwanda de plus de 105 000 £, en plus de 22 000 £ chacun pour le vol affrété, de 7 000 £ supplémentaires pour les frais de détention et de 1 000 £ pour les frais juridiques du ministère de la Justice.

18 000 £ supplémentaires chacun seront dépensés pour les ressources du Home Office traitant chaque cas.

Cependant, l’évaluation d’impact tant attendue indique que ne rien faire serait encore plus cher, cependant, coûtant 11 milliards de livres sterling par an si les coûts des hôtels continuent d’augmenter – contre environ 3,5 milliards de livres sterling par an maintenant.

Le nouveau plan de migration rigoureux doit dissuader au moins 37% des arrivées avant d’atteindre le seuil de rentabilité, selon leur évaluation.

Si les 11 000 arrivées cette année étaient toutes envoyées au Rwanda dans le cadre de ce programme, cela coûterait environ 1,8 milliard de livres sterling.

Mais les estimations ne tiennent pas compte du coût de l’aide juridique, des appels et de la saisie des téléphones des migrants ou de ceux qui seront autorisés à rester ici.

Et ils disent que leurs chiffres ne sont qu’une estimation.

John O’Connell, directeur général de l’Alliance des contribuables, a déclaré à propos de la nouvelle : « Les contribuables seront choqués par ces coûts exorbitants.

« A ces prix, les électeurs s’attendront à des résultats sérieux lorsque ce programme démarrera.

« Les ministres doivent s’assurer que ce projet profite aux contribuables. »

Le projet de loi « Stop the Boats Bill » de Suella Braverman lui donnera l’obligation légale d’expulser les migrants qui viennent ici illégalement, dès que possible.

Elle a déclaré aujourd’hui : « Notre évaluation d’impact montre que ne rien faire n’est pas une option.

« Nous ne pouvons pas laisser perdurer un système qui incite les gens à risquer leur vie et à payer des passeurs pour qu’ils viennent illégalement dans ce pays, tout en imposant une pression inacceptable sur le contribuable britannique.

« J’exhorte les députés et les pairs à soutenir le projet de loi pour arrêter les bateaux, afin que nous puissions réprimer les gangs de passeurs tout en rééquilibrant notre système d’asile. »

Le projet de loi sur la migration illégale est actuellement en cours d’examen au Parlement – et reviendra devant les Lords cette semaine.