L’envoi de chars par l’Allemagne en Ukraine signifie-t-il que les États-Unis sont prêts à envoyer les leurs ? | Nouvelles du monde

Généreusement, vous appelleriez le débat sur les chars une évolution des points de vue parmi les décideurs politiques occidentaux.

Sans générosité, c’est plutôt une débâcle et ne présente certainement pas le front uni que les nations occidentales ont lutté pendant cette guerre d’un an.

Les Ukrainiens se sont habitués à ce modèle d’indécision occidentale.

Il suit un thème désormais familier : avoir une dispute toute-puissante, dire “non”, puis être d’accord. C’est presque intégré dans le délai de demande ukrainien.

Les nouvelles de Berlin et Varsovie – que les chars peuvent aller en Ukraine après tout – suggère un mouvement de la part des Américains.

Rappelez-vous que les Allemands avaient toujours dit qu’ils ne voulaient pas que ce soit uniquement leur char qui combatte les Russes. (L’offre britannique d’une poignée de Challenger 2 ne les a pas fait basculer.)

Les Allemands voulaient le char américain M1 Abrams aux côtés de leurs propres Léopards.

Les Américains ont dit non. Leur réservoir est beaucoup plus grand, a des problèmes de carburant – il est conçu pour fonctionner avec du carburéacteur qui n’est pas facilement disponible sur la ligne de front ukrainienne, il est beaucoup plus lourd et repose sur une chaîne d’approvisionnement unique et complexe. N’oubliez pas qu’en temps de guerre, le succès de toute armée et de son équipement dépend entièrement d’une chaîne d’approvisionnement constante et fluide.

Le M1 Abrams est également très sophistiqué et regorge de secrets de fabrication, notamment une armure composite contenant un maillage en uranium appauvri difficile à pénétrer.

Le char de combat est la pointe de la lance d’une armée. S’il est détruit et laissé du mauvais côté des lignes ennemies qui avancent, alors ses secrets sont compromis.

C’est une chose que les troupes américaines opèrent et, si nécessaire, détruisent leurs propres chars endommagés. Peuvent-ils compter sur les soldats ukrainiens pour faire de même ? Ce sera une considération parmi d’autres pour les Américains lorsqu’ils envisageront de fournir leurs Abrams.

Au sein du débat américain, les avis sont partagés. “Pourquoi ne pas fournir quelques chars, des modèles plus anciens moins sophistiqués, pour sortir de l’impasse ?” certains politiciens et généraux ont demandé.

Même l’ancien premier ministre britannique, si fervent partisan de Ukraineintervint.

« Où le monde occidental a-t-il besoin de stationner des chars en ce moment ? » Boris Johnson demandé.

« Garder la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ? Protéger le Tennessee ? Rôder dans les villages du Wiltshire ? Alors laissez-moi poser à nouveau la question : quels motifs concevables peut-il y avoir pour un retard ? »

Au Pentagone, le porte-parole ne serait pas tiré, alors même que le mot de Berlin était de mouvement.

Mais le général Pat Ryder a fait allusion à une annonce sur toute la ligne, parlant de ne pas vouloir “prévisualiser une annonce”.

Et donc attendez-vous à des nouvelles peut-être dès aujourd’hui de Washington.

Il est probable que tous les chars américains mettront un certain temps à atteindre le champ de bataille.

Cela permettra d’aplanir les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et de laisser du temps pour la formation. Cela pourrait également fournir un espace pour explorer les moyens de réduire le risque que toute technologie prisée dans les chars ne tombe entre les mains des Russes.

Bien sûr l’éternelle inconnue : comment Poutine va-t-il réagir ? Les chars occidentaux dans la lutte changeront la donne et ses lignes rouges imprévisibles sont une préoccupation constante.