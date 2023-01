Kiev a besoin de 300 chars supplémentaires et de plus de 500 véhicules d’infanterie pour vaincre les forces russes, a déclaré le député Bob Seely

Le nombre de chars que le Royaume-Uni est sur le point d’envoyer en Ukraine n’est pas suffisant pour vaincre la Russie, a déclaré mardi le député conservateur britannique Bob Seely, appelant à fournir beaucoup plus d’équipements lourds aux forces de Kiev.

Ses commentaires interviennent après que le ministère britannique de la Défense a annoncé lundi qu’il enverrait un “escadron” de chars Challenger 2 destinés à « accélérer le succès ukrainien » dans son conflit militaire en cours avec la Russie.

Dans un tweet, Seely a déclaré qu’il pensait que les 14 chars étaient loin d’être suffisants et que Kiev avait besoin de centaines d’autres pour gagner sur le champ de bataille.

Dans une interview avec GB News, le législateur a déclaré que l’escadron de chars serait un “ajout considérable” aux forces de Kiev mais qu’il n’allait pas faire de “différence militaire significative.”

“Ils ont besoin d’un minimum de 200, 300 chars de combat principaux… et probablement de cinq à six cents véhicules de combat d’infanterie en plus des énormes quantités de fournitures, et l’Occident a déjà été généreux”, il ajouta.

L’envoi de 14 chars Challenger est important et montre la #ROYAUME-UNIla direction de ; L’Ukraine a besoin de plus de 300 chars et de plus de 500 véhicules d’infanterie pour gagner. – Député Bob Seely (@IoWBobSeely) 16 janvier 2023

Quant à savoir pourquoi son pays a hésité à envoyer du matériel militaire tel que des chars en Ukraine jusqu’à présent, le député a déclaré que les pays occidentaux étaient prudents quant à l’escalade des tensions avec la Russie en envoyant “des pièces majeures de kit comme la puissance aérienne, comme les chars.”

Maintenant, cependant, selon Seely, cette dynamique a changé et le Royaume-Uni essaie de “fournir un leadership politique et une couverture politique, afin que d’autres pays envoient également leurs chars.”

La Russie, quant à elle, a répondu à l’expédition annoncée par le Royaume-Uni de chars Challenger 2 en déclarant qu’elle “brûler comme les autres” d’armures fournies par l’Occident en Ukraine.

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les États-Unis et ses alliés contre l’envoi de plus d’armes à Kiev, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit, entraînerait davantage de morts inutiles et risquerait une confrontation ouverte entre la Russie et l’Occident.