L’environnement australien en crise, selon un rapport

L’état de l’environnement est une enquête à grande échelle menée tous les cinq ans par un groupe de scientifiques indépendants. Le rapport, qui a été terminé l’année dernière mais pas publié jusqu’à présent, indique que bien que de nombreux facteurs affectant l’environnement soient les mêmes que dans les rapports précédents, leurs effets sont devenus plus intenses.

Le rapport de 2021 a été le premier à documenter en détail les effets généralisés du changement climatique sur les animaux et les systèmes écologiques, ont déclaré ses auteurs aux médias locaux.

“Le changement climatique sous la forme d’une sécheresse plus sévère, d’événements météorologiques extrêmes, d’incendies et de modifications de l’habitat devient un nouveau moteur de changement d’habitat et de perte d’espèces”, indique le rapport.

Les incendies de 2019 et 2020 ont augmenté le risque d’extinction de nombreuses plantes et animaux, dont beaucoup étaient déjà en voie de disparition, a-t-il déclaré. La chaleur extrême a joué un rôle dans la mortalité massive de poissons, lorsque plus d’un million ont été retrouvés morts dans les rivières.

Le rapport indique que le changement climatique continue de réchauffer et d’acidifier l’océan, et plusieurs vagues de chaleur marines sur la Grande Barrière de Corail, le long de la côte nord-est du pays, ont été accompagnées d’importants épisodes de blanchissement des coraux. Les conditions sur le récif intérieur «approchaient d’un point de basculement» qui entraînerait le déclin des coraux juvéniles.