L’environnement actuel des soins de santé en milieu rural « n’est pas durable » – Shaw Local

Les communautés rurales sont plus âgées, plus malades et plus pauvres.

“C’est une ligne de marketing terrible … mais un excellent discours d’ascenseur lorsque vous essayez de communiquer le caractère unique des communautés rurales”, a déclaré Alan Morgan, directeur général de la Association nationale de la santé rurale.

Morgan, qui a plus de 31 ans d’expérience en politique de santé, a parlé lors d’un webinaire du programme de télémédecine de l’Arizona en novembre de l’état de la santé rurale.

Comment se portent les hôpitaux ruraux alors qu’ils sortent du pic de la pandémie ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, a déclaré Morgan.

“Nous sommes dans une situation précaire où nous voyons près de la moitié des hôpitaux ruraux du pays fonctionner actuellement avec une marge négative”, a-t-il déclaré. «Nous assistons à d’énormes coupes dans Medicare et Medicaid dans tout le pays. Et cela se produit à un moment où nous assistons à une incroyable crise de personnel. … C’est juste une période extrêmement difficile pour les fournisseurs ruraux.

Le financement fédéral a aidé à soutenir les opérations pendant l’urgence de santé publique COVID-19, mais une grande partie de cette aide était temporaire.

Depuis 2005, 180 hôpitaux ruraux ont fermé aux États-Unis, et un rapport publié le mois dernier par le Center for Healthcare Quality and Payment Reform estime que plus de 600 hôpitaux ruraux – près de 30 % de tous les hôpitaux ruraux du pays – risquent de fermer dans un proche avenir. Le rapport indique que 13 hôpitaux ruraux risquent de fermer dans l’Illinois, mais ne les a pas nommés.

Pour l’avenir, le défi immédiat dans les couloirs des hôpitaux ruraux est une pénurie de main-d’œuvre et, dans les communautés rurales, un manque de services de santé comportementale en milieu rural.

“Il y a une compréhension bipartite que nous devons voir un certain mouvement dans la législation sur la santé comportementale et la santé comportementale”, a déclaré Morgan. “Je m’attends à ce que, alors que nous sortons de l’urgence de santé publique, les deux côtés de l’allée comprennent qu’une grande partie des flexibilités que le système de santé a vues, notamment les prestataires ruraux, doivent se poursuivre.”

Le Congrès pourrait adopter un projet de loi de dépenses avant la fin de l’année, et les défenseurs de la santé rurale espèrent que les législateurs intégreront les dispositions du projet de loi Save America’s Rural Hospitals Act. La législation éliminerait la séquestration de Medicare pour les hôpitaux ruraux, rendrait permanentes les améliorations des services de télésanté de Medicare pour les centres de santé qualifiés au niveau fédéral et les cliniques de santé rurales et prolongerait l’augmentation des paiements de Medicare pour les services d’ambulance terrestres ruraux qui expireraient le 31 décembre.

Avec la pénurie de personnel de santé à l’échelle nationale, en particulier dans les zones rurales, Morgan indique que les programmes de formation en résidence rurale sont une voie pour encourager davantage d’étudiants à pratiquer dans des communautés non urbaines.

«Ils vont en milieu rural et ils restent en milieu rural; nous devons en avoir plus pour aller de l’avant », a-t-il déclaré.

Plusieurs écoles de médecine et programmes de subventions dans l’Illinois intègrent déjà cette mission.

Morgan a également déclaré que l’utilisation de la télésanté “n’est pas florissante” dans les communautés rurales, en grande partie en raison du manque de large bande. “Il n’y a pas de voie à suivre pour la santé rurale sans télésanté”, a-t-il déclaré.

L’environnement actuel des soins de santé en milieu rural n’est pas durable, a déclaré Morgan, ajoutant “nous avons besoin de nouveaux modèles de remboursement et de nouveaux modèles de type fournisseur”.

Plus tôt ce mois-ci, les fonctionnaires fédéraux ont finalisé les règles pour le premier nouveau type de fournisseur en 20 ans – un Désignation d’hôpital d’urgence rural.

Ces établissements doivent fournir des services médicaux d’urgence et des soins d’observation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avoir la possibilité de fournir des services médicaux ambulatoires supplémentaires. Cependant, ces établissements ne fourniraient pas de soins hospitaliers.

La désignation entrera en vigueur le 1er janvier et les installations commenceront probablement à être mises en ligne dans les cinq prochaines années, a déclaré Morgan. Il estime qu’entre 60 et 100 communautés à travers les États-Unis mèneront des études de faisabilité dans l’année à venir.

Le modèle n’est pas pour toutes les collectivités rurales.

“Il s’agit d’un modèle pour une communauté qui a peut-être récemment perdu un hôpital rural ou qui n’a qu’un si faible volume de lits d’hospitalisation et qui voit vraiment tout son volume dans les services ambulatoires et d’urgence”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’un nouvel outil que nous devons faire avancer pour garantir que nous avons cet accès aux soins.”

Les États doivent également adopter des lois qui établissent des exigences et des réglementations au niveau de l’État pour autoriser ce type de fournisseur. À ce jour, seuls le Kansas, le Nebraska et le Dakota du Sud ont adopté de telles lois.

Alors que les résidents ruraux sont confrontés à des défis en matière de soins de santé, l’environnement a également entraîné une collaboration et de nouvelles idées parmi les fournisseurs ruraux.

“Ces défis stimulent l’innovation”, a déclaré Morgan. «Et à la suite de cela … des centaines de petites villes à travers les États-Unis servent vraiment de centres d’innovation pour la refonte de notre système de soins de santé. Certaines des approches les plus innovantes et créatives pour fournir des services de soins de santé de haute qualité peuvent être observées dans les petites villes des États-Unis. »

• Tammie Sloup écrit pour FarmWeek. Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.