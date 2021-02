L’envie des vaccins est normale, mais voici quand cela peut devenir dangereux

Ça n’a pas commencé comme ça. Lorsque la première photo est apparue sur Instagram de cette personne que vous connaissez recevant le vaccin COVID-19, vous avez ressenti de l’exaltation. Un certain soulagement que quelque chose de différent arrivait. Vous étiez heureux qu’ils soient en sécurité et vous espériez qu’un jour bientôt vous connaîtrez ce sentiment aussi.

Des mois après le lancement du vaccin, la plupart des Américains ne connaissent toujours pas ce sentiment. Les responsables de la santé publique ont averti qu’il faudrait du temps pour vacciner tous ceux qui le souhaitaient, mais la plupart des gens ne s’attendaient pas à la confusion et aux incohérences, ils ne pouvaient probablement pas se préparer au sentiment de regarder certaines personnes s’approcher d’un retour à la normale, pendant qu’elles continuent. attendre.

Maintenant, quand vous voyez l’image, lisez le texte, recevez l’appel que quelqu’un que vous connaissez vient de se faire vacciner, il y a aussi un autre sentiment: l’envie.

«Chaque fois que vous avez un peu d’espoir, et que c’est anéanti, vous allez être déprimé, en colère ou plein de ressentiment», a déclaré le thérapeute Steven Stosny. « Et parfois, vous allez le blâmer sur une autre personne, même si c’est le système qui cause vraiment le stress. »

Des millions d’Américains ont dû se démener pour trouver des vaccins. Certains ont passé des heures à actualiser de manière obsessionnelle des sites Web, d’autres ont parcouru des centaines de kilomètres pour des rendez-vous. Les règles relatives à la distribution des vaccins varient d’un État à l’autre, ajoutant au sentiment de frustration.

Analyse:La distribution du vaccin COVID-19 a terni le « miracle »

Déploiement du vaccin COVID-19:Cela n’a pas fonctionné, mais le changement arrive

« Je suis tellement jaloux des personnes qui ont programmé avec succès des rendez-vous de vaccination que je pourrais crier « , a écrit l’utilisateur de Twitter @RaxKingIsDead. @ Ann_Bourke_4 a déploré, «J’ai une telle envie de vaccin en ce moment. Je dois juste arriver en avril. »

USA TODAY s’est entretenu avec des experts en santé mentale sur la façon de gérer l’envie des vaccins.

Reconnaissez que vous n’êtes pas une mauvaise personne pour vous sentir ainsi

L’envie est une émotion valable, disent les psychologues, et elle a du sens dans cette crise. Les gens attendent depuis longtemps pour revenir à des choses qu’ils aiment – pour revenir les uns aux autres – et voir quelqu’un obtenir quelque chose que vous convoitez peut être douloureux.

Beaucoup de gens sont également fâchés de ne pas pouvoir faire plus pour aider les gens qu’ils aiment – les parents âgés, les enfants handicapés. Quand quelqu’un se sent impuissant, il peut s’engager dans l’attribution du blâme.

« Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne parce que vous avez ce genre de sentiments », a déclaré Robert Enright, psychologue agréé et professeur à l’Université du Wisconsin, Madison qui étudie le développement moral et la science du pardon.

Distinguer l’envie et le ressentiment

Les experts disent que nous sommes tous sensibles à l’envie lorsque quelqu’un a quelque chose que nous voulons. On peut envier la maison d’un voisin ou le voyage d’un ami. Le ressentiment, dit Enright, est différent. C’est ce que quelqu’un a tendance à ressentir quand il croit que quelqu’un a agi injustement.

«Si quelqu’un venait me voir et me disait: ‘Je suis vraiment irrité envers cette autre personne’, je demanderais: ‘Dites-moi ce que vous pensez être injuste?’ il a dit.

Si vous vous sentez envieux que votre ami qui est infirmière a reçu le vaccin, c’est valable. Si vous vous en voulez, cela signifie que vous pensez qu’ils ont fait quelque chose de mal. Dans l’exemple de l’infirmière, le ressentiment serait déplacé. Cependant, si vous connaissez quelqu’un qui a fait quelque chose de malhonnête pour obtenir le vaccin, alors ce serait injuste, vous ressentiriez l’injustice et, comme le dit Enright, vous seriez en mesure de lui pardonner.

Avec COVID, Enright a déclaré que la plupart des individus provoquant des sentiments d’envie ou de ressentiment ne sont probablement pas en faute.

« Il est probable que cette personne n’est pas celle qui est responsable de la répartition de l’équité », a-t-il déclaré.

Si vous vous sentez exclu, ne vous déconnectez pas

Le vaccin a créé un fossé – entre ceux qui peuvent se déplacer à travers le monde avec moins de peur et plus de certitude, et ceux qui pensent vivre encore un cauchemar.

Certaines personnes ont vu toute leur famille se faire vacciner en attendant. Certains sont dans des groupes d’amis où les vaccinés échangent des histoires sur leurs symptômes, tandis que les non-vaccinés souhaitent tranquillement les leurs.

Si vous êtes dans un cercle social où de nombreuses personnes sont vaccinées et que vous ne l’êtes pas, Enright a déclaré qu’il était important de faire la distinction entre le type d’exclusion que vous rencontrez. Exclusion délibérée – ne pas être invité à la fête – ou exclusion indirecte – lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à la fête à cause du trafic.

« Se sentir exclu est une réponse parfaitement raisonnable, mais il y a une grande différence entre ces deux catégories », a-t-il déclaré.

Les experts disent que vous pourriez essayer de partager vos sentiments avec le groupe, afin qu’ils puissent offrir un soutien. Stosny a déclaré qu’il était important de maintenir «une attitude de connexion». Continuez à toucher les personnes que vous aimez.

« Le plus grand antidote au ressentiment est la connexion », a-t-il déclaré.

Recadrez votre pensée et pardonnez-vous si vous en avez besoin

Ce qui est difficile avec l’envie et surtout le ressentiment, disent les experts, c’est qu’ils ont tendance à nous faire sentir mal dans notre peau.

« Si vous ne faites pas attention, que vous vivez avec cette envie, ce sentiment d’exclusion directe, si vous vivez avec du ressentiment, vous pouvez finir par ne pas vous aimer pour … avoir ces pensées », a déclaré Enright.

La négativité envers soi-même, a-t-il dit, ne favorise pas le bien-être mental, alors que le pardon de soi dans ces circonstances pourrait être tout à fait guérissant.

Stosny a également déclaré que ces sentiments peuvent avoir un effet négatif sur notre système immunitaire.

«L’envie, la jalousie et le ressentiment augmentent l’inflammation, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections», a-t-il déclaré. « Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour que vous ayez plus de chances de rester en bonne santé. … Le ressentiment, en fin de compte, ne rendra pas le vaccin plus disponible. »