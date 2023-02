L’envie de minuit d’un homme de Bengaluru pour McDonald’s se traduit par une livraison rare de 10 secondes

Attendre que la nourriture arrive semble être l’heure la plus longue lors de la commande à partir d’une application en ligne. Mais pour cet homme de Bengaluru nommé Caleb Friesen, ce n’était qu’une question de quelques secondes. Il se trouve qu’il voulait profiter de la nourriture de McDonald’s, mais il était déjà minuit. Il a tenté de conduire jusqu’à un point de vente, mais celui-ci était fermé pour tous les clients. L’homme ne souhaitait pas rentrer chez lui déçu et a donc conçu un plan intelligent pour tromper le système qui a fait livrer sa commande dans les 10 secondes.

Après avoir vu un groupe de livreurs planer devant la fenêtre de ramassage du fast-food, l’homme a eu une idée. Il a rapidement utilisé la plateforme de livraison de nourriture en ligne Swiggy pour passer sa commande et a changé son adresse de livraison à l’emplacement juste à l’extérieur du magasin d’alimentation. Dans les 10 secondes, un livreur est sorti avec sa commande. Tout en partageant les détails de l’incident, l’homme a écrit: «Je suis allé à Koramangala pour minuit McDonald’s, ils ont dit qu’ils étaient fermés, mais la fenêtre de ramassage était pleine de livreurs. Ce qu’il faut faire? J’ai commandé Swiggy de McDonald’s à McDonald’s. Livraison en 10 secondes atteinte.

Il a également capturé le moment de son accouchement dans une vidéo, puis l’a partagée en ligne via Twitter. Dans le clip, le pilote Swiggy remet en souriant la commande à l’homme, qui dit rapidement que c’est la livraison la plus rapide qu’il ait jamais reçue. Le livreur ajoute que c’est la commande la plus rapide qu’il ait jamais livrée.

Conduit à Koramangala pour minuit McDonald’s, ils ont dit qu’ils étaient fermés, mais la fenêtre de ramassage était pleine de livreurs. Que faire ? J’ai commandé Swiggy de McDonald’s à McDonald’s. Livraison en 10 secondes atteinte. pic.twitter.com/W3PhzmGJrT — Caleb Friesen (@caleb_friesen2) 8 février 2023

L’interaction avec le responsable de la livraison ne s’est pas arrêtée là. Il semble que les deux hommes aient pris un bref moment pour parler d’eux-mêmes lorsqu’il a été révélé que le livreur dirigeait également une chaîne YouTube. « C’est Sanjay qui m’a apporté ma commande. Il fait des vidéos YouTube comme une agitation secondaire qu’il veut transformer en son agitation principale, consultez-le sur YouTube à hellosanjay », lire le tweet de suivi de la vidéo.

C’est Sanjay qui m’a apporté ma commande. Il fait des vidéos YouTube comme une agitation secondaire qu’il veut transformer en son agitation principale, consultez-le sur YouTube à hellosanjay https://t.co/QOeTmrtB0E— Caleb Friesen (@caleb_friesen2) 8 février 2023

L’histoire inhabituelle de livraison de nourriture a attiré l’attention de plusieurs utilisateurs sur le site de micro-blogging. Répondant au clop, un utilisateur a plaisanté : « 10 secondes, haha ​​! zepto va avoir un complexe.

10 secondes, haha ​​! Zepto va avoir un complexe.— Krisha (@hey_krisha) 9 février 2023

Un autre a commenté que des incidents comme celui-ci se produisent “uniquement à Bangalore”.

Un autre a demandé: «Avez-vous également profité de la réduction Swiggy McD après minuit? C’est soit de l’argent, soit un McVeggie gratuit, je pense.

Avez-vous également profité de la réduction Swiggy McD après la mi-nuit. C’est soit de l’argent ou un McVeggie gratuit je pense 😅— Aditya Katare (@TheKatareKid) 8 février 2023

La vidéo a amassé plus de trente-six mille vues sur Twitter

