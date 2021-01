L’envahisseur pro-Trump du Capitole dit aux Vénézuéliens de suivre son exemple et de reprendre leur liberté (VIDEO)

La prise d’assaut du bâtiment du Capitole à Washington DC crée un précédent pour les personnes épris de liberté au Venezuela et leur montre qu’eux aussi peuvent vaincre le communisme et le mondialisme, selon l’un des membres les plus colorés de l’émeute.

«Vous pouvez aussi reprendre votre pays. Nous donnons l’exemple, nous plaçons la barre, nous créons le précédent » a déclaré le partisan de Trump, qui s’est démarqué parmi la foule des envahisseurs du Capitole grâce à son chapeau à cornes, sa peinture faciale et sa poitrine nue tatouée.

Des vidéos comme celle-ci changeront-elles l’esprit des libéraux américains qui soutiennent le changement de régime et des fascistes au Venezuela? (Probablement pas.) pic.twitter.com/b3Mvf2StfK – Leonardo Flores (@LeonardoEFA) 7 janvier 2021

«Vous pouvez reprendre votre pays. Vous pouvez mettre fin au communisme et au mondialisme. Vous aussi, vous pouvez reprendre votre nation de ce mal. Vous pouvez reconquérir votre pays, le Venezuela ». il a proclamé.

Le rebelle MAGA à la voix grognante, qui a attiré beaucoup d’attention après le siège du Capitole, est un doubleur et une petite célébrité en Arizona. Jake Angeli est un acteur de premier plan des rassemblements pro-Trump et anti-lockdown depuis au moins 2019.

Il avait déjà été interrogé sur sa conviction qu’une conspiration mondiale d’élites immorales maintient les gens ordinaires subjugués tout en recherchant toutes sortes de technologies secrètes dans des bunkers souterrains. Il tenait une pancarte disant « Q m’a envoyé » – se référant à la théorie du complot QAnon, à laquelle il adhère.

Aussi sur rt.com Les démocrates du Russiagate accusent PUTIN de la foule qui a pris d’assaut le Capitole américain pour protester contre les élections américaines « volées »

L’establishment politique américain a décrié l’effraction du Capitole comme une honte. Mais il est aussi, remarquablement, du même côté qu’Angeli en ce qui concerne le Venezuela.

Juan Guaido a reçu une ovation debout lors de sa comparution au discours sur l’état de l’Union de Donald Trump en février dernier, salué par les républicains et les démocrates. Le politicien de droite à la tête d’une force politique vénézuélienne largement impopulaire s’est déclaré chef d’État légitime en janvier 2019, après avoir contesté le résultat d’une élection présidentielle. Il a mené plusieurs tentatives pour renverser violemment le gouvernement, avec à peu près autant de succès qu’Angeli et d’autres manifestants en empêchant Joe Biden d’être confirmé comme le vainqueur de l’élection présidentielle américaine.

