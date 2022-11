L’envahisseur du terrain de la Coupe du monde porte le drapeau arc-en-ciel sur l’herbe pendant le Portugal contre l’Uruguay | Nouvelles du football

Un manifestant portant un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt “Sauvez l’Ukraine” a envahi le terrain du match de phase de groupes de la Coupe du monde entre le Portugal et l’Uruguay.

La supportrice, dont le haut bleu arborait le logo Superman sur le devant et les mots “Respect pour les femmes iraniennes” dans le dos, est entrée sur le terrain de jeu en seconde période.

Le fan a été poursuivi par des stewards avant d’être retiré du terrain de jeu afin que le match puisse continuer.

L’incident survient au milieu d’un tournoi qui a été entouré d’une controverse sur le traitement réservé par le Qatar à la communauté LGBT ainsi que sur des manifestations anti-gouvernementales en Iran.

Le manifestant a envahi le terrain de jeu avant d’être sorti du terrain par les stewards





