L’homme distinctif à la poitrine nue qui portait un chapeau de fourrure et portait une lance lors de l’émeute de mercredi au bâtiment du Capitole américain a été arrêté sur des accusations fédérales.

Jacob Anthony Chansley, qui s’appelle Jake Angeli, a été arrêté samedi alors que les forces de l’ordre dans de nombreuses régions des États-Unis continuent de rassembler les personnes impliquées dans la prise d’assaut du bâtiment du Congrès américain.

L’homme fortement tatoué est rapidement devenu un symbole du chaos qui se déroulait à Washington, DC, alors même que le siège se poursuivait alors qu’il devenait viral dans le monde entier pour sa tenue extravagante.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta





Angeli a été vue confrontée à un policier et posant sur la chaise du président du Sénat américain. Son rôle dans l’émeute l’a amené à faire face à des accusations d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, tout en étant également accusé d’entrée violente et de conduite désordonnée pour les motifs du Capitole.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a offert une description intéressante d’Angeli dans une déclaration sur les accusations auxquelles il est confronté.

« Il est allégué que Chansley a été identifié comme l’homme vu dans la couverture médiatique qui est entré dans le bâtiment du Capitole vêtu de cornes, d’une coiffe en peau d’ours, d’un maquillage rouge, blanc et bleu, d’un pantalon torse nu et beige ». Ça disait.

Cet individu portait une lance, d’environ 6 pieds de longueur, avec un drapeau américain attaché juste en dessous de la lame.

Le natif de l’Arizona est un doubleur et une célébrité mineure dans son État d’origine. Il est un adepte de la théorie du complot QAnon, se surnommant lui-même un « chaman QAnon », et a joué un rôle de premier plan dans les rassemblements pro-Trump et anti-lockdown ces dernières années.

Le joueur de 33 ans lors d’un rassemblement lundi. © AP Photo / Brynn Anderson





Après avoir déambulé hors du Capitole américain, Angeli a pris le temps d’envoyer un message au peuple vénézuélien, leur disant « Vous pouvez aussi reprendre votre pays. »

«Vous pouvez mettre fin au communisme et au mondialisme. Vous aussi, vous pouvez reprendre votre nation de ce mal. Vous pouvez reconquérir votre pays, le Venezuela ». il a proclamé.

Cela fait suite à l’arrestation de plusieurs manifestants impliqués dans l’émeute, dont Adam Johnson, qui est devenu viral pour s’être joyeusement dérangé avec le lutrin de la présidente Nancy Pelosi, et Richard Barnett, qui était photographié assis à un bureau dans le bureau de Pelosi au milieu du pandémonium.

