L’envahisseur de terrain fait une demande inhabituelle à Messi (VIDEO)

L’idole du football a été ciblée par un chasseur d’autographes très déterminé lors du match entre l’Argentine et la Jamaïque

Le statut de Lionel Messi en tant que l’un des footballeurs les plus célèbres du monde peut souvent s’accompagner de quelques défis, dont le moindre n’est pas la poursuite sans fin des chasseurs d’autographes, et la superstar argentine a appris mardi qu’il n’était même pas à l’abri de ses légions. de supporters sur un terrain de football.

Messi et l’Argentine ont poursuivi leurs préparatifs pour la Coupe du monde de novembre au Qatar avec une victoire amicale 3-0 contre la Jamaïque dans la Red Bull Arena du New Jersey mardi soir, dans un match au cours duquel l’as du Paris Saint-Germain a marqué deux fois pour augmenter son international totaliser 90 buts en 164 apparitions.

Cependant, le match était peut-être plus remarquable pour l’invasion du terrain par l’un des fans adorateurs de Messi, qui a fait irruption sur le gazon dans les instants après avoir marqué un but vers la fin du match – et a exigé que Messi signe son dos.

Messi se fait presque tacler par la sécurité lors de la signature d’un retour de fans 😭 pic.twitter.com/HEX8W8UB5T — ym🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KieranCFC88) 28 septembre 2022

Le vainqueur à plusieurs reprises du Ballon d’Or a d’abord tressailli de surprise lorsqu’il a été confronté au supporter torse nu, mais a ensuite semblé accepter la demande – seulement pour que l’envahisseur du terrain soit rapidement englouti par une phalange de sécurité.

Messi lui-même a même semblé être momentanément empêtré dans la mêlée et a trébuché alors que des foules d’hommes en vestes haute visibilité surveillaient la scène et ont vraisemblablement rapidement retiré le fan offensant du stade.

Incroyablement, c’était l’une des trois invasions de terrain à avoir lieu pendant le match amical – avec deux autres tentant de poser pour une photo avec Messi avant qu’ils ne soient eux aussi attaqués par la sécurité du terrain.

BUT DE COUP FRANC DE LIONEL MESSI POUR L’ARGENTINE !pic.twitter.com/TMVRCwJSJ3 – Roy Nemer (@RoyNemer) 28 septembre 2022

Messi, qui était un remplaçant en deuxième mi-temps, a marqué son doublé en seulement trois minutes tard dans la seconde mi-temps après que le jeune de Manchester City, Julian Alvarez, lui ait donné une avance rapide sur l’équipe en première mi-temps.

S’exprimant ensuite, Alvarez a indiqué que Messi reste au sommet de son art, même à 35 ans.

“Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il est,” il a dit. “En jouant cinq, 10 minutes ou tout le match, il arrive à faire des choses incroyables.”

C’est une appréciation à laquelle le manager de l’équipe nationale Lionel Scaloni a souscrit : «Vous devez profiter de Messi. Peu importe votre pays, tout le monde le fait. Je suis son entraîneur, mais j’achèterais un billet pour le voir.”

Le résultat a été la 35e victoire consécutive de l’Argentine; un record qui remonte à 2019 et qui en fait l’un des favoris pour soulever la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année.