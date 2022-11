L’envahisseur de terrain de la Coupe du monde ne fera pas l’objet de poursuites judiciaires – mais sera expulsé du Qatar | Nouvelles du monde

Un manifestant qui a couru sur le terrain lors du match du Portugal contre l’Uruguay ne fera l’objet d’aucune autre action en justice – mais est expulsé du Qatar.

Mario Ferri a été vu sprinter sur l’herbe au stade Lusail au Qatar lundi, agitant un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt sur lequel on peut lire “Sauvez l’Ukraine” sur le devant et “Respect pour les femmes iraniennes” dans le dos.

L’homme de 35 ans a été rapidement poursuivi et détenu par des agents de sécurité.

Mardi, M. Ferri, qui se décrit comme un footballeur et un influenceur, a déclaré à ses abonnés Instagram qu’il avait été libéré par les autorités qataries.

“Tellement d’émotions en ce moment. Aucune conséquence juridique, je suis libre”, a-t-il posté sur ses histoires Instagram.

Dans un article séparé, il s’est décrit comme un “Robin Hood 2.0” et a détaillé les raisons de son invasion de terrain.

“Je voulais envoyer des messages IMPORTANTS pour moi que j’ai vécus sur ma peau ces derniers mois”, a-t-il écrit.

“Un message pour l’Iran où j’ai des amis qui souffrent, où les femmes ne sont pas respectées.

“La FIFA a interdit les brassards de capitaine avec des drapeaux arc-en-ciel et des droits de l’homme dans les tribunes, ils ont bloqué tout le monde MAIS PAS MOI.

“SAUVER L’UKRAINE. J’étais un mois dans la guerre à Kiev en tant que volontaire et j’ai vu à quel point ces gens souffrent.”

Dans un communiqué, le Comité suprême de la Coupe du monde du Qatar a confirmé que M. Ferri avait été “libéré peu de temps après avoir été expulsé du terrain” et “son ambassade informée”.

Ils ont ajouté: “Sa carte Hayya a été annulée et il a été interdit d’assister aux futurs matchs de ce tournoi.”

Les cartes Hayya doivent être obtenues avant d’entrer au Qatar, certains fans de football signalant des problèmes pour les faire approuver à temps pour les matchs.

Histoire des invasions de terrain

M. Ferri a une histoire d’invasions de terrain, faisant de même lors du match Belgique contre États-Unis lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil lorsque son T-shirt disait : “Save Favelas Children”.

Il a également été vu sur le terrain lors d’un match Napoli contre Juventus en 2017.

Selon son profil sur le site transfermarkt.com, M. Ferri a joué comme milieu de terrain pour l’équipe italienne ASD Castel di Sangro depuis l’été.

Ses protestations font référence à l’homosexualité illégale dans le pays hôte, le Qatar, à la mort de l’Iranienne Mahsa Amini après son arrestation pour ne pas avoir porté correctement son foulard et à la guerre de la Russie en Ukraine.

La FIFA n’a pas commenté l’invasion du terrain.