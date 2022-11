L’envahisseur de hibou s’installe à l’intérieur de la maison d’Oak Bay

Lorsque Tina Gaboury a vu un hibou perché sur le lustre de la salle à manger, elle a su qu’il s’agissait d’un autre type d’invasion de domicile.

C’était le dimanche 13 novembre à Oak Bay, en Colombie-Britannique, et Gaboury et son petit ami étaient arrivés pour vérifier la maison d’un ami. Une fois à l’intérieur, ils ne purent s’empêcher de remarquer que plusieurs choses n’étaient pas à leur place.

Des lampes ont été renversées, des photos ont été retirées des murs et la maison était dans un état de désordre général. Compte tenu de la scène dans laquelle ils étaient entrés – et du fait que le propriétaire était une femme de ménage méticuleuse – ils ont pensé que l’endroit avait été cambriolé.

“Nous nous promenions pour voir s’il y avait comme une fenêtre cassée ou quelque chose comme ça”, a déclaré Gaboury sur CBC. Tous les points ouest.

“Et pendant que nous nous promenions, je sortais juste mon téléphone pour appeler la police, et j’ai levé les yeux et il y avait ce hibou accroché au lustre de la salle à manger, qui nous regardait.”

L’intrus ailé s’est avéré être une chouette rayée. L’espèce est facilement identifiable par ses rayures verticales gris-brun sur un corps blanc, sa grosse tête arrondie et l’absence de touffes auriculaires.

Sur la base des marques de suie noire sur le plafond du salon, Gaboury a déclaré que le hibou devait être entré par la cheminée.

La question était, comment le sortir ?

Parce que ce criminel à plumes n’était pas pressé de partir.

“Je ne savais pas trop comment réagir, mais il s’est juste assis là et nous a regardés”, a déclaré Gaboury. “Alors, une fois que nous nous sommes un peu plus à l’aise, nous avons commencé à ramasser des trucs sur le sol et des choses comme ça, et il s’est assis là et nous a juste regardés tout le temps pendant que nous faisions notre truc.”

Gaboury a déclaré qu’elle et son petit ami avaient ouvert des fenêtres et des portes, mais le hibou ne montrait toujours aucun signe de vouloir partir. Il s’est également posé sur un vaisselier et sur une boîte en osier posée sur une chaise dans le coin de la salle à manger.

À ce moment-là, Gaboury avait appelé son beau-frère pour obtenir de l’aide. Finalement, il a joué “hibou dans une serviette” et a sorti le paquet par la porte arrière. Il posa le colis sur une table de patio et enleva la serviette. Gaboury a déclaré que le hibou était assis là pendant environ 10 minutes, absorbant une certaine attention.

“Il s’est assis là et laissez-nous le caresser”, a déclaré Gaboury.

“Il appréciait juste la compagnie, puis il s’est finalement envolé vers l’un des arbres dans la cour.”

De retour à l’extérieur, la chouette rayée est assise sur une table de patio avant de s’envoler vers un arbre voisin. (Tina Gaboury)

Deux incidents, un hibou ?

Cette invasion de hiboux est la deuxième à Oak Bay ces derniers jours. Aux premières heures du 10 novembre, la police est intervenue à un autre endroit après qu’un propriétaire les ait appelés en état de détresse. Ils sont arrivés pour trouver un hibou assis sur un canapé.

Sur la base de ses propres photos et de celles prises à l’autre endroit par le service de police d’Oak Bay, Gaboury a déclaré que c’était le consensus de tous qu’il s’agissait du même hibou.

David Bradley, directeur provincial de l’organisation à but non lucratif Birds Canada, a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi cette chouette rayée avait élu domicile chez les gens, mais qu’elle cherchait probablement de la nourriture.

“Il pourrait également être à la recherche d’un site de repos”, a-t-il déclaré.

Rien n’a été pris lors du deuxième incident, mais le hibou a laissé des preuves de la rencontre derrière lui.

Gaboury a déclaré qu’il y avait “beaucoup de petites friandises de la chouette, partout sur les meubles et les sols, si vous voyez ce que je veux dire”.