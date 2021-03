«Il y a très peu de choses qui me font plus mal au cœur que le racisme, alors me sentir associé à cela m’a fait tourner rapidement», a-t-elle poursuivi. « Je ne suis pas parfait, j’apprends toujours comme nous tous et je continuerai à apprendre, à écouter et à faire mieux. S’il vous plaît, écoutez-moi quand je dis que je ne tolère pas le racisme, la misogynie ou l’intimidation. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy