L’entretien de Trump avec Raymond Arroyo d’EWTN coïncidera avec le dîner d’Al Smith | Registre national catholique

L’événement catholique le plus emblématique des campagnes présidentielles américaines modernes, le Dîner Al Smithdevrait être la toile de fond de l’entretien du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump le 17 octobre avec Raymond Arroyo de EWTNla plus grande organisation médiatique catholique au monde.

Le réseau catholique mondial devrait diffuser l’interview exclusive de Trump, qui aura lieu juste avant le dîner, à 22 h HE le jeudi 17 octobre.

« J’espère que l’ancien président nous proposera une vision convaincante des questions importantes pour les catholiques et tous les croyants », a déclaré l’animateur chevronné d’EWTN News. Le monde entier avec Raymond Arroyo, qui mènera l’interview juste avant le dîner, organisé par le cardinal Timothy Dolan de l’archidiocèse de New York.

«Je pense aussi que vous verrez une autre facette de M. Trump», a déclaré Arroyo à CNA.

« Les visuels seront également originaux, puisque nous serons parés de nos smokings et queues-de-pie pour le dîner Al Smith. À quelle fréquence un entretien avec un candidat promet-il un contenu et des costumes originaux ? » Arroyo a ajouté.

La chaîne a soumis plusieurs demandes d’entretien avec la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris mais n’a pas encore reçu de réponse à sa demande. Harris auparavant refusé pour assister au dîner Al Smith de cette année, c’est la première fois qu’un candidat à la présidentielle américaine décline l’invitation depuis Walter Mondale en 1984.

Le dîner de la Fondation commémorative Alfred E. Smith a lieu chaque année pour collecter des fonds pour les œuvres caritatives catholiques de l’archidiocèse. Il porte le nom Al Smithle premier catholique nommé à la présidence par l’un des deux principaux partis en 1928. Le comédien catholique Jim Gaffigan sera le maître de cérémonie du dîner.

Le dîner et l’entretien des candidats de cette année se déroulent dans un contexte de course serrée entre les deux candidats. Trump et Harris ont lancé une campagne de sensibilisation campagnes persuader électeurs catholiques.

Un mois de septembre Centre de recherche Pew Une enquête a révélé que 52 % des catholiques américains soutiennent Trump et 47 % soutiennent Harris.