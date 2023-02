L’entreprise va supprimer 1 300 employés

Zoom a annoncé mardi son intention de supprimer environ 1 300 travailleurs, soit 15% de ses effectifs, selon un article de blog sur le site de l’entreprise.

Les actions de Zoom ont augmenté de 7% dans les échanges de l’après-midi.

Le PDG Eric Yuan a écrit dans le billet de blog que, alors que le monde continue de s’adapter à la vie après la pandémie de Covid, l’entreprise doit s’adapter à “l’incertitude de l’économie mondiale” ainsi qu’à “son effet sur nos clients”.

Zoom a connu un énorme boom pendant la pandémie lorsque les gens ont été contraints de travailler à domicile et se sont tournés vers un logiciel de chat vidéo pour rester en contact avec leurs collègues, amis et famille.

“Nous avons travaillé sans relâche et amélioré Zoom pour nos clients et utilisateurs. Mais nous avons aussi fait des erreurs”, a déclaré Yuan. “Nous n’avons pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous nous développions de manière durable, vers les priorités les plus élevées.”

Yuan a déclaré que les coupes auront un impact sur toutes les organisations de Zoom, et les employés licenciés se verront offrir jusqu’à 16 semaines de salaire et de couverture des soins de santé. Le PDG a également déclaré qu’il prévoyait de réduire de 98% son propre salaire pour l’exercice à venir, et qu’il renonçait également à sa prime d’entreprise 2023.

“En tant que PDG et fondateur de Zoom, je suis responsable de ces erreurs et des actions que nous prenons aujourd’hui – et je veux montrer ma responsabilité non seulement en mots mais dans mes propres actions”, a écrit Yuan dans le message.

L’annonce de licenciement de l’entreprise marque la dernière série de suppressions d’emplois dans l’industrie de la technologie, car Dell a annoncé lundi son intention de supprimer 6 650 emplois. En janvier, Google a révélé son intention de licencier plus de 12 000 travailleurs, Microsoft a dévoilé son intention de licencier 10 000 employés et Salesforce a annoncé son intention de licencier 7 000 travailleurs.