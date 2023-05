L’entreprise utilise l’IA pour aider les fabricants à cartographier les chaînes d’approvisionnement « éthiques », mais avertit que « ce n’est pas une baguette magique »

Une société de logiciels cherche à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour aider les entreprises à atténuer et à éviter les risques liés aux droits de l’homme dans leur chaîne d’approvisionnement.

« En ce qui concerne la transparence des chaînes d’approvisionnement, il existe une énorme quantité de données qui sont diffusées non seulement dans des feuilles de calcul, mais également via les réseaux sociaux, que nous pouvons commencer à utiliser pour identifier et nous concentrer », Justin Dillon, PDG et fondateur de FRDM, a déclaré à Fox News Digital, ajoutant qu’il était « très tôt » pour la technologie et les méthodes utilisées par son entreprise.

Toute technologie d’IA nécessite des quantités importantes de données à analyser et à traiter, et Dillon a souligné un trésor de données disponibles sur les médias sociaux que son entreprise peut utiliser pour aider à cartographier les points chauds problématiques dans les chaînes d’approvisionnement – des domaines que les entreprises peuvent ensuite travailler pour éviter et aider à créer des itinéraires plus éthiques.

Dillon a raconté l’histoire d’un père en Australie qui parlait d’utiliser « l’écoute sociale », qui est l’analyse des conversations et des tendances liées aux différentes marques. Les entreprises de marketing ont utilisé l’écoute sociale, également connue sous le nom de écoute des médias sociauxpour aider les entreprises à définir leur image sur différentes plateformes et à la remodeler.

Selon FRDM, les grands modèles linguistiques accélèrent le nettoyage des données de plus de 90 % : une grande entreprise du Fortune 100 avec 70 000 fournisseurs directs peut faire cartographier sa chaîne d’approvisionnement jusqu’aux fournisseurs de niveau trois en quelques jours plutôt qu’en mois, voire en années. Les niveaux notent les degrés de séparation d’un fournisseur, le niveau un présentant des approvisionnements directs tandis que les fournisseurs de niveau trois sont des fournisseurs de fournisseurs directs.

Plus de 80% de la chaîne d’approvisionnement reste non structurée, ce que Dillon a ironisé comme un code pour « un désordre brûlant ».

« Moins de 6% des entreprises ont une visibilité au-delà des fournisseurs de premier rang », a-t-il écrit sur un article de blog à partir d’avril de cette année. « Pour la plupart des entreprises, les données de leur chaîne d’approvisionnement sont un tiroir à chaussettes où rien ne correspond. COVID l’a révélé. »

« Des logiciels ERP (Enterprise Resource Planning) disparates, des systèmes informatiques hérités avec des données menottées, des feuilles de calcul multilingues et multidevises ne sont que quelques-uns des défis auxquels les professionnels de l’approvisionnement sont confrontés au quotidien », a-t-il déclaré.

Ces mêmes outils peuvent cependant détecter des pratiques documentées sur les réseaux sociaux par des utilisateurs qui ne sont même pas conscients de ce qu’ils font, aidant des entreprises comme FRDM à cartographier les cas d’atteintes aux droits humains.

Dans le cas du père australien, il a vu des enfants utiliser leur téléphone pour télécharger des vidéos de enfants travailleurs dans les usines de textile en Turquieignorant qu’il s’agissait « littéralement d’une exploitation en direct ».

« Il a pu trouver ces enfants avec des téléphones qui ne savaient rien de mieux et qui se montraient juste en train de coudre dans des magasins », a expliqué Dillon.

« L’écoute sociale va devenir un très gros outil pour pouvoir identifier où il pourrait y avoir un point chaud autour du travail des enfants, du travail forcé, de la servitude sous contrat ou d’un type d’exploitation dans une chaîne d’approvisionnement. »

Les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar ont admis que les travailleurs avaient été exploités alors qu’ils étaient sous contrat pour les tournois de préparation de la FIFA dans l’État du Golfe, ce que les critiques avaient longtemps affirmé, mais le pays avait soit évité de s’adresser, soit rejeté.

Cependant, trouver les données et les traiter ne suffit pas, et c’est là que FRDM entre dans l’équation : l’entreprise utilise de grands modèles de langage, la forme de technologie d’IA la plus connue et la plus utilisée, pour aider à « connecter ces points ».

Malheureusement, admet Dillon, il est impossible de créer une chaîne d’approvisionnement entièrement éthiquement propre, et la plupart des entreprises ne se soucient probablement pas de s’engager dans une chaîne d’approvisionnement véritablement transparente et éthique. Au lieu de cela, ils « recherchent simplement une case à cocher » pour se sentir à l’aise d’adopter les réglementations américaines qui imposent que les marchandises soient fabriquées sans travail forcé ou risquent de se faire saisir à la frontière.

« Des mots comme éthique et durable – ce sont des termes si nébuleux », a expliqué Dillon. « C’est un peu comme la forme physique : ce n’est vraiment jamais fait, il n’y a pas de case à cocher… où vous pouvez aller ‘maintenant que c’est fait.’ Le problème avec l’approvisionnement éthique ou l’approvisionnement durable ou la transparence, c’est que cela ne se fait vraiment jamais. »

« Je crois que toute la pression, à la fois des médias et certainement du gouvernement, exerce une pression sur les entreprises pour qu’elles commencent à construire des systèmes qu’elles n’ont jamais eu auparavant », a-t-il ajouté. « Les entreprises n’ont pas eu à construire des chaînes d’approvisionnement transparentes. »

Dillon a souligné comme sa plus grande préoccupation que les entreprises chercheront à réparer une partie de la chaîne d’approvisionnement.

« Nous avons des entreprises qui viennent nous dire: » Oh, je dois utiliser votre technologie pour que vous puissiez me donner un sceau d’approbation pour traverser la détention du CBP comme nous l’avons fait « , mais il n’y a pas de sceau d’approbation », a expliqué Dillon. . « Vous devez cartographier votre chaîne d’approvisionnement. C’est littéralement le mot du CBP : cartographiez votre chaîne d’approvisionnement. C’est donc ce qui se passe en ce moment. »

« Ils ont beaucoup de chance car cela fournit un accélérateur, mais ce n’est pas une baguette magique, et cela prétend être bien plus qu’il ne l’est », a déclaré Dillon.