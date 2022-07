L’entreprise torontoise Percy propose le travail à distance pour les restaurants

Avec autant de restaurateurs désespérés à la recherche de travailleurs, les caissiers virtuels prenant les commandes par chat vidéo depuis des endroits comme la Bolivie ou le Nicaragua pourraient-ils être une solution ?

La startup torontoise Percy pense que le moment est venu pour une telle idée et espère se développer rapidement aux États-Unis, avec l’un de ses caissiers virtuels qui devrait commencer à travailler à Las Vegas cette semaine.

Les caissiers virtuels de Percy ont déjà été repérés dans certains restaurants Toronto Freshii en novembre.

Le service voit les restaurants placer un écran au comptoir des commandes. Les clients parlent à une personne en direct qui se trouve à des milliers de kilomètres dans un centre d’appels. Ils prennent la commande, suggèrent agréablement des options ou des ajouts et branchent le tout dans un système qui indique aux travailleurs sur place dans la cuisine quels repas doivent être préparés.

Il y a actuellement environ 100 employés de Percy dans des centres d’appels au Pakistan, au Nicaragua et en Bolivie.

“Nous avons des propriétaires de franchise qui nous envoient un message et disent que c’est une bouée de sauvetage absolue”, a déclaré Angela Argo, cofondatrice de Percy.

Les dernières données de Statistique Canada montrent que les secteurs de l’alimentation et de l’hôtellerie ont perdu environ 171 000 travailleurs depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les restaurants ont été particulièrement touchés et ont eu du mal à trouver et à retenir du personnel.

«Nous avions des propriétaires de restaurant qui nous appelaient et disaient, j’ai besoin d’un Percy demain, ou je ne peux pas ouvrir mes portes. Mon personnel a démissionné, ou trois d’entre eux ont contracté le COVID et ils ne peuvent pas venir pendant deux semaines », a déclaré Argo.

Un caissier virtuel Percy travaille à distance dans un restaurant Freshii.

Rajesh Patel est un franchisé Freshii qui utilise Percy depuis plusieurs mois.

“Si quelqu’un appelle malade ou si nous avons un membre de l’équipe en vacances, nous pouvons utiliser Percy pour cela.” Patel a dit.

Certains ont cependant été indignés par l’externalisation de ces emplois. Ils ont également souligné que les travailleurs ne gagnent rien près du salaire minimum qui leur serait garanti au Canada.

Argo dit que les travailleurs gagnent au moins deux à trois fois leur salaire minimum local. En Bolivie, le salaire minimum est d’environ 5 000 dollars par an. Au Pakistan, c’est plus près de 2 000 $.

« Pour quelqu’un qui vit au Pakistan, c’est beaucoup plus élevé qu’un salaire qu’il a l’habitude de voir et il peut avoir une qualité de vie vraiment incroyable », dit Argo.

CTV News s’est arrangé avec l’entreprise pour parler avec l’un des travailleurs en Bolivie qui a dit qu’elle aimait vraiment son travail.

“J’adore faire du service à la clientèle et les gens au Canada ont été si gentils”, a-t-elle déclaré.

“Leur première réaction est que c’est bizarre”, a-t-elle déclaré, mais a ajouté que les clients s’y habituaient rapidement.

“Je peux interagir avec des gens qui ne sont pas dans mon pays. Je peux aussi pratiquer mon anglais.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient du service, la plupart des clients semblaient favorables.

“Je pense qu’il faudra du temps pour s’y habituer, mais c’est super”, a déclaré l’un.

“De nos jours, rien ne semble plus bizarre”, a déclaré un autre client en riant.

Bien qu’une personne ait dit qu’il pensait que l’élément humain manquait toujours et que vous vous attendiez à voir quelqu’un en personne prendre votre commande.

De nombreuses entreprises, en particulier les détaillants, ont remplacé les caissiers par des caisses automatiques. Argo dit que son entreprise crée des emplois pour les humains.

«Ce sont des gens qui travaillent. Vous voyez leurs visages souriants. C’est un avantage net.

Ian Lee, professeur agrégé à la Sprott School of Business de l’Université Carleton, affirme que tout cela est le résultat d’une pénurie massive de main-d’œuvre qui pourrait durer les 50 prochaines années.

« Nous avons le taux de chômage le plus bas de l’histoire du Canada et ça va empirer, pas s’améliorer », a-t-il dit. Lee note que le taux de natalité au Canada est bien en deçà du niveau de remplacement et que les Canadiens plus âgés quittent le marché du travail.

« Il y a une pénurie désespérée de main-d’œuvre et ces technologies n’enlèvent des emplois à personne. Nous n’avons pas assez de travailleurs. Il nous manque près d’un million de travailleurs à l’heure actuelle au Canada seulement. Et c’est ce qui motive cela.