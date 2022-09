L’entreprise tend la main au syndicat dans le conflit du transport en commun du centre de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Une grève potentielle des chauffeurs d’autobus dans le centre de l’Okanagan pourrait être évitée à la dernière minute.

Un message sur le site Web de la section locale 1772 de l’Amalgamated Transit Union (ATU), qui représente les chauffeurs de transport en commun, indique que First Transit a contacté le président de l’ATU, Al Peressini, et a demandé une réunion pour le 4 octobre.

C’est un jour avant un arrêt de travail prévu par le syndicat.

Le message indique également que “bien que le syndicat n’anticipe aucun changement par rapport à la dernière offre de l’entreprise, nous les rencontrerons dans l’espoir de parvenir à un accord sans avoir à déclencher une grève”.

Le syndicat a eu recours à une escalade des actions au travail au cours des dernières semaines, y compris des chauffeurs refusant de porter des uniformes, de percevoir des tarifs ou de faire des heures supplémentaires.

Tout arrêt de travail n’aurait pas d’incidence sur le service handyDART, la route 90 UBCO/Vernon ou la route 70 Penticton/Kelowna.

Les chauffeurs sont sans contrat depuis mars de cette année. La dernière grève des transports en commun dans le centre de l’Okanagan remonte à 2016.

