L’entreprise supprimera 1 250 postes en 2023

Société de presse . a déclaré jeudi qu’il supprimerait environ 1 250 postes, soit 5% de ses effectifs, lors de la dernière série de licenciements qui ont frappé les industries des médias et de la technologie ces derniers mois.

La société de médias de Rupert Murdoch, qui possède des noms tels que le Wall Street Journal, le New York Post, Barron’s et HarperCollins, a déclaré que l’environnement marcoéconomique difficile et les taux d’intérêt plus élevés ont nui à la société.

Jeudi, la société résultats des gains déclarés et a déclaré que son chiffre d’affaires trimestriel avait diminué de 7% à 2,52 milliards de dollars par rapport à la période de l’année précédente. Les entreprises de médias, en particulier les médias numériques, ont tenté de faire face à un marché publicitaire difficile.

“Tout comme notre entreprise a passé le test de résistance de la pandémie avec des bénéfices records, les initiatives en cours, y compris une réduction des effectifs attendue de 5%, soit environ 1 250 postes cette année civile, créeront une plate-forme solide pour la croissance future”, a déclaré le PDG Robert Thomson a déclaré jeudi dans le communiqué sur les résultats.

Thomson a noté que malgré “les défis mondiaux évidents”, son activité d’information professionnelle chez Dow Jones, l’éditeur du Journal, a vu ses revenus augmenter. Les revenus trimestriels de l’ensemble du segment Dow Jones ont augmenté de 11 % par rapport à la période de l’année précédente.

Le mois dernier, Murdoch et son fils Lachlan Murdoch ont annulé le projet de fusion entre News Corp. et Fox Corporation ., après avoir déterminé qu'”une combinaison n’est pas optimale pour les actionnaires” de l’une ou l’autre des sociétés à l’heure actuelle.

La proposition retirée est intervenue alors que News Corp. était en pourparlers avancés pour vendre sa participation dans Move Inc., la société mère de Realtor.com, à la société immobilière commerciale CoStar Group. La société a déclaré jeudi qu’elle était toujours engagée dans ces discussions.