L’entreprise s’engage à réduire les pannes à Porto Rico au milieu de la colère

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les pannes de courant persistantes et les menaces du gouvernement de Porto Rico ont incité une société qui exploite le système de transmission et de distribution de l’île à annoncer mercredi qu’elle consacrerait plus de ressources et d’équipages pour améliorer le service.

Cette décision est intervenue quelques heures seulement après que le Sénat du territoire américain a lancé une audience pour analyser le contrat du gouvernement avec Luma Energy – un consortium composé d’Atco, basé à Calgary, en Alberta, et de Quanta Services Inc. de Houston – au milieu d’appels à l’annuler.

Parmi les hauts responsables exigeant que le gouvernement révoque le contrat figurent le président du Sénat de Porto Rico, José Luis Dalmau, du principal parti d’opposition, et Jenniffer González, représentante de Porto Rico au Congrès et membre du parti du gouverneur, qui a déclaré que les coupures de courant étaient devenues ” Notre pain quotidien.”

Luma a déclaré mercredi qu’il augmenterait les brigades d’intervention de 25% au cours du mois prochain, éliminerait la végétation couvrant 20 des lignes de transmission les plus critiques, augmenterait les inspections des sous-stations – dont huit ont pris feu au cours de la dernière année – et augmenterait les inspections aériennes de lignes de transmission à distance.

« Nous avons commis des erreurs. Nous reconnaissons nos défauts », a déclaré Duke Austin, président et chef de la direction de Quanta Services.

Il a déclaré que Luma avait réduit la durée des pannes d’un tiers, mais a ajouté que l’entreprise pouvait faire mieux.

“Je ne demande ni pardon ni patience”, a-t-il déclaré. “Je suis hors des deux moi-même.”

Luma a souligné qu’il s’agissait d’un réseau électrique dont le gouvernement local a négligé l’entretien pendant des décennies et qui a été rasé par l’ouragan Maria en septembre 2017, les efforts de reconstruction ayant commencé il y a quelques mois à peine. Avant Luma, l’Electric Power Authority de Porto Rico, qui a une dette de plus de 9 milliards de dollars, gérait la transmission et la distribution du réseau.

Un jour avant l’annonce de Luma, le gouverneur Pedro Pierluisi a déclaré que l’entreprise ferait face à des conséquences si elle n’améliorait pas son service, bien qu’il n’ait pas fourni de détails sur les mesures qu’il prendrait.

“Le temps passe et ma patience s’épuise”, a-t-il déclaré. “Fondamentalement, ils doivent agir, et agir avec un sentiment d’urgence.”

Pierluisi s’est prononcé pour la première fois contre Luma jeudi dernier, un revirement pour un gouverneur qui avait constamment défendu l’entreprise depuis le début de son contrat en juin 2021. Il a déclaré qu’il s’était fâché la semaine dernière après avoir appris qu’une récente panne était le résultat de ne pas tailler la végétation autour une ligne de transmission principale.

“C’est totalement inacceptable”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Bureau de l’énergie de Porto Rico a publié un rapport à la fin de la semaine dernière notant qu’il y a eu une augmentation globale de la durée des pannes par client chaque mois depuis janvier, d’une durée de plus de 21 heures à la fois. En outre, il a déclaré qu’il n’y avait eu aucune amélioration de la fréquence des interruptions.

Le bureau a donné à Luma et à l’Electric Power Authority de Porto Rico jusqu’au 1er septembre pour expliquer la baisse de ces paramètres et d’autres, car il menaçait d’imposer des sanctions.

Danica Coto, The Associated Press