L’entreprise se vante de donner au personnel lundi après la finale de l’Euro 2020

UNE ENTREPRISE s’est vantée d’accorder à son personnel un jour de congé après la finale de l’Euro 2020 – avant que les travailleurs ne reçoivent un e-mail et leur disent qu’ils ne l’obtiendraient pas.

LookFantastic, qui vend des produits de beauté, de soin de la peau et des cheveux, a promis de donner à ses employés un jour de congé après le match de l’Angleterre si leur publication sur les réseaux sociaux atteignait un certain nombre de likes.

La société, détenue par The Hut Group, a déclaré que « le sort de Team Fantastic est entre vos mains », car le nombre de « j’aime » déterminerait l’heure à laquelle le travail commencera le lundi matin.

Et si la publication gagnait 7 000 likes, la firme a déclaré que les employés bénéficieraient d’une journée entière de congé après la finale de l’Euro 2020.

La publication Instagram disait : « C’EST RETOUR À LA MAISON. En l’honneur de cela, nous avons décidé de vous donner le pouvoir de l’heure à laquelle nos équipes commencent à travailler le lundi…

« Vous devez cependant agir vite – nous ferons le décompte à 17 heures! »

Mais dans un e-mail interne vu par The Sun Online, les employés ont été informés que le « coup » n’était qu’une « grande opportunité d’engagement ».

Les travailleurs ont été informés que la cible des médias sociaux et la promesse d’un jour de congé après la finale de l’Angleterre n’étaient « pas des communications officielles ».

Bien que la publication sur Instagram ait atteint plus de 30 000 likes – dépassant l’objectif principal – les travailleurs ont été informés qu’ils avaient « de la chance d’avoir eu le départ à 12 heures ».

L’entreprise n’a pas été en mesure de préciser qui a envoyé l’e-mail – mais a insisté sur le fait que les employés pourraient toujours prendre congé le lundi.

Réagissant aux messages, un ancien employé a déclaré: « C’est vraiment embarrassant, c’est aussi une mauvaise forme de publier quelque chose comme ça.

« Votre personnel est traité dans un sens, mais en interne, vous envoyez un e-mail pour dire le contraire.

« Je pense que tout le monde est vraiment dégoûté. C’est ce qu’ils pensent être correct de diffuser, puis ils vont y retourner en interne, juste pour la promotion de la marque.

« C’est un cercle vicieux continu, et ce sont des choses comme ça qui font écho à ça. »

Et plusieurs personnes se sont tournées vers les médias sociaux, affirmant que la publication était un « coup publicitaire ».

Une personne a écrit sur Twitter : « Imaginez avoir une culture si pauvre que vous tweetez cela, puis envoyez un e-mail à votre personnel interne pour ne pas espérer parce que ce n’est qu’un coup publicitaire. »

Et un autre utilisateur a déclaré: « Vous ne donnez même pas de congé à votre personnel et vous avez dit que ce n’était qu’un gadget! »

Un troisième a écrit sur Instagram : « C’est faux, les employés qui travaillent dur viennent de recevoir un e-mail disant que ce n’est pas » officiel « .

« Comme c’est injuste et double face. Tout ça pour quelques likes ! »

Une autre personne a écrit dans les commentaires : « Terrible de publier ceci et de leur envoyer un e-mail pour dire que cela ne se produit pas. »

On pense qu’à la suite de pressions externes, le personnel a été convoqué à une réunion d’urgence où les directives précédentes ont été annulées et on leur a dit qu’ils auraient en fait congé lundi.

Le compte LookFantastic a ensuite confirmé que « nous donnons congé à toutes les équipes lundi ».

La société a déclaré à The Sun Online que l’e-mail initial, indiquant aux employés que la publication sur les réseaux sociaux n’était pas « officielle », n’avait pas été envoyé par la haute direction.

Un porte-parole de The Hut Group a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de ce que cette équipe anglaise a accompli et, ce faisant, elle est déjà entrée dans l’histoire.

« Nous les encouragerons tout au long de la finale et nous sommes ravis que tous les employés de THG puissent profiter du match en sachant qu’ils peuvent soit profiter de la journée de congé du lundi, soit prendre une journée de congé à la place, reconnaissant le succès de notre équipe nationale.

La finale historique de dimanche soir verra l’Angleterre se battre contre l’Italie pour le titre de l’Euro – avec de nombreux travailleurs qui devraient être moins bien portés le lendemain matin si les Trois Lions remportent une victoire.

Les gars de Southgate ont décroché une place en finale après avoir battu le Danemark 2-1 mercredi soir.

C’est la première finale que l’Angleterre a atteint en 55 ans.

La finale mordante se jouera à Wembley – avec des milliers de fans qui devraient inonder les rues de la capitale avant le match de la course au titre.