WhatsApp a publié une nouvelle déclaration dans le but de rappeler à ses utilisateurs que malgré sa divulgation récente d’une politique de fonctionnement et de conditions de service modifiées, la confidentialité personnelle des utilisateurs de l’application n’a pas changé avec la mise à jour. Après son dernier changement de politique mettant en évidence la suppression d’une option permettant de refuser la collecte de données de Facebook sur WhatsApp, les utilisateurs ont pris note du problème de confidentialité et ont commencé à passer à des applications qui ne vendent pas de données de manière aussi effrénée que le groupe Facebook. Maintenant, la dernière déclaration de WhatsApp a encore une fois tenté de convaincre les utilisateurs que leur confidentialité et leur sécurité sont toujours intactes.

La déclaration multipoint de WhatsApp affirme qu’il ne voit pas les messages personnels ni n’écoute les appels téléphoniques des gens. Il affirme également qu’il n’enregistre pas à qui vous parlez, ni ne suit votre position lorsque vous le partagez. Il prétend également ne pas partager vos contacts avec Facebook, et contrairement à plusieurs rapports récents, tous les groupes resteront apparemment privés. Cependant, la fine ligne que WhatsApp semble avoir manquée ici est que, bien qu’ils parlent de sécurité dans cette déclaration, les problèmes qui ont été soulevés à la lumière des changements de politique de WhatsApp étaient liés à la confidentialité des utilisateurs.

En 2016, WhatsApp avait informé les utilisateurs qu’il partagerait avec Facebook des données utilisateur spécifiques, telles que les identifiants d’appareil et de réseau, le temps passé sur l’application et la fréquence d’utilisation de l’application, et d’autres données similaires. À l’époque, cependant, WhatsApp avait gardé une option permettant aux utilisateurs de dire non à certaines de ces tentatives de collecte de données. Cette option a été supprimée après environ 30 jours, depuis que WhatsApp a ajouté plus d’un milliard de nouveaux utilisateurs à son application. Aucun de ces utilisateurs n’a eu cette option, il n’y a donc pratiquement pas d’option de retrait pour aucun utilisateur de l’application.

Bien que WhatsApp maintienne toujours qu’aucune donnée utilisateur sensible n’est fournie par l’application, il est important de noter que ces données d’identification sont principalement utilisées par Facebook pour maintenir à flot son suivi des utilisateurs et ses revenus publicitaires ciblés. L’argument le plus ancien stipule que, puisque le service est offert sans frais financiers, les utilisateurs qui l’utilisent peuvent devoir arriver à un compromis d’une manière ou d’une autre. Cependant, à ce stade, le véritable problème semble être de savoir comment les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’exprimer leur consentement ou leur désaccord contre la décision de partage de données du service. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas partager les identifiants de leurs appareils et être suivis partout sur Internet, le seul moyen est de supprimer leur compte WhatsApp et de passer à un service de messagerie différent.

Bien que ce soit sur cette base que des services tels que Telegram et Signal se soient développés ces derniers temps, il reste à voir à quel point la débâcle de la vie privée de WhatsApp laisse à sa base d’utilisateurs une entaille. WhatsApp reste toujours le service de messagerie Internet le plus pratique pour la plupart, et compte tenu de sa taille, il le restera probablement dans un avenir immédiat.