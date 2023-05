L’entreprise portable Oura acquiert la startup d’identification numérique Proxy

Ourala société à l’origine d’un anneau de suivi de la santé portable, a annoncé mardi qu’elle avait acheté la startup d’identification numérique Proxy dans le cadre d’un accord entièrement en actions.

Proxy propose une technologie d’identité numérique qui vise à remplacer les clés, les cartes, les badges, les applications et les mots de passe. La startup a déclaré qu’elle avait travaillé pour inclure ses offres sur les appareils portables ainsi que sur les téléphones.

Selon rapport par Bloomberg, l’accord valorise Proxy à 165 millions de dollars. L’équipe de l’entreprise, y compris ses fondateurs, se joindra à Oura.

« Cet accord renforce le leadership d’ŌURA dans les dispositifs portables de santé et signale nos ambitions d’intégrer la technologie d’identité numérique à nos offres matérielles et logicielles existantes », a déclaré le PDG Tom Hale dans un communiqué. « Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe innovante de Proxy pour élargir notre marché adressable, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans des domaines tels que les paiements, l’accès, la sécurité, l’identité et au-delà, alimentant la croissance future. »

LA GRANDE TENDANCE

Fondée en Finlande en 2013, Oura propose un anneau de suivi de la santé et de la forme physique qui surveille le sommeil et l’activité. La dernière version du portable, le Oura Ring Generation 3, est sorti en 2021, avec un nouveau design à venir l’année dernière.

Il y a environ un an, la société a annoncé qu’elle avait levé un cycle de financement « sursouscrit » qui a propulsé sa valorisation à 2,55 milliards de dollars. Il a également récemment lancé une offre pour les employeurs et s’est associé à Natural Cycles, une application de contrôle des naissances.

Dans le cadre de cette collaboration, les clients peuvent utiliser l’Oura Ring pour suivre leur température corporelle au lieu de prendre manuellement leur température chaque matin. Natural Cycles utilise les données de température et les informations sur le cycle menstruel pour déterminer la fenêtre fertile d’un utilisateur et prévenir la grossesse.

Dans l’annonce d’acquisition, Oura a déclaré que la confidentialité des données de santé est un autre élément de l’accord Proxy. Les inquiétudes concernant les informations sur la santé reproductive sont devenues un sujet brûlant à la suite de la décision Dobbs qui a annulé Roe v. Wade.

« Alors que le paysage de la santé continue d’évoluer avec le développement de nouvelles technologies, le cryptage et l’identité numérique deviendront essentiels pour permettre la confidentialité des données dans tous les secteurs pour une expérience de sécurité sans friction », a déclaré le directeur de l’exploitation Michael Chapp dans un communiqué.