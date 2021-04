Il y a des années, un couple du sud de la Californie a supplié Ford Motor Co. de racheter une Ford Fiesta 2014 défectueuse, mais la société a refusé. Désormais, Darice et Edward Wirth seront payés 49 228,96 $, soit environ trois fois ce qu’ils avaient demandé initialement pour leur véhicule loué qu’ils ont rendu plus tôt en raison de problèmes de transmission.

C’est l’un des nombreux règlements que Ford a effectués ces derniers mois concernant la transmission DPS6 Powershift défectueuse, le constructeur automobile réduisant ses affaires en suspens.

Le litige DPS6 Powershift s’élevait à près de 1200 cas, selon un rapport du 15 avril cité par Bloomberg Law. Il a été réduit de plus de 80% à 204, a rapporté vendredi Bloomberg Law.

Les clients de Ford ont affirmé dans des dépôts juridiques que leurs voitures compactes Focus 2012-16 et Fiesta 2011-16 avaient été construites avec des transmissions sujettes à «trembler, glisser, se cogner, secouer, hésiter lors du changement de vitesse, usure interne prématurée, retards dans la rétrogradation et, dans certains cas, accélération soudaine ou retardée. »

Transmissions défectueuses

Une enquête de Detroit Free Press « Out of Gear » publiée en juillet 2019 a révélé pour la première fois des documents et des courriels internes de l’entreprise montrant que le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, connaissait les transmissions à double embrayage « Powershift » (DPS6) des véhicules d’entrée de gamme. , construits au cours de la dernière décennie, étaient défectueux dès le début et ont continué à les construire et à les vendre de toute façon, les clients dépensant des milliers de dollars en réparations.

Les Wirth ont accepté l’offre de jugement de Ford de libérer leurs demandes de sanctions civiles et de dommages-intérêts, ont-ils déclaré jeudi dans un dépôt devant le tribunal de district américain du district central de Californie. Le règlement intervient après que Ford a interjeté appel du refus d’un juge fédéral de sa demande d’arbitrage après que Ford a plaidé l’affaire devant le tribunal pendant trois ans.

« Les plaignants ont été lésés en achetant un véhicule qu’ils n’auraient pas acheté s’ils avaient connu les faits réels sur la transmission et les défauts de transmission qui l’affectent », a écrit l’avocat des Wirths, Steve Mikhov, du cabinet d’avocats Knight Law Group en 2018. dépôt.

Lorsque l’affaire très médiatisée a été débattue au tribunal pour la première fois, Ford a ouvert un programme de rachat volontaire. La société a révélé dans des documents judiciaires en 2019 que Ford avait dépensé 47 millions de dollars pour racheter 2666 véhicules Ford Focus et Fiesta pour une moyenne de plus de 17000 dollars chacun.

Plus récemment, l’avocat Michael Resnick de Beverly Hills, en Californie, a réglé plus de 700 cas avec des conditions confidentielles à la fin de l’été et au début de l’automne.

« Nos clients sont satisfaits et ravis que Ford se soit mobilisé pour faire la bonne chose », a déclaré Resnick au Detroit Free Press dimanche.

Ford dépense des millions en colonies

Le constructeur automobile dépense des millions en colonies, dont beaucoup restent confidentielles.

« Ford s’efforce de résoudre les problèmes de ses clients depuis plusieurs années. Alors que la plupart des problèmes ont été résolus il y a longtemps, Ford reste déterminé à considérer équitablement toutes les préoccupations restantes », a déclaré lundi le porte-parole Said Deep au Free Press.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Ford était prêt à racheter les véhicules maintenant alors que les clients demandaient des rachats avant d’embaucher des avocats et de se plonger dans le système juridique, Deep a déclaré: «Le programme de résolution de Ford n’a pas sensiblement changé depuis plusieurs années. Ford prend en compte les préoccupations de chaque client et y répond sur la base des faits. «

De nombreux propriétaires de Ford obtiennent des rachats, a déclaré dimanche l’avocat Roger Kirnos de Los Angeles. « Je n’ai pas vu beaucoup de changement de ton. Un grand nombre d’affaires qui ont été réglées sont une vente de feu pour le montant d’un rachat que Ford aurait pu offrir avant même que les poursuites ne soient intentées. De nombreux consommateurs avaient un numéro à deux chiffres. de réparations, plus de 10 présentations de réparation, mais Ford les a toujours ignorées. «

Pendant ce temps, les Wirth se sont battus et ont obtenu une restitution plus deux fois la peine civile pour « violation délibérée de la loi californienne sur le citron », a déclaré Kirnos. « Les clients avaient loué le véhicule et l’avaient rendu plus tôt et les dommages étaient d’environ 15 000 $. Ford a refusé de régler quand ils ont appelé Ford pour demander un rachat des années auparavant, donc les dommages ont finalement été multipliés. »

Les Wirth, un couple de retraités, ont refusé de parler avec le Free Press.

Mais leur avocat s’est dit soulagé.

«Il est très bien de récupérer un consommateur blessé», a déclaré Kirnos. « Mais pourquoi après trois ou quatre ans? Pourquoi maintenant? Le fait est qu’ils n’offraient pas de rachat. Il a fallu un procès à Mme Wirth pour obtenir son argent. »

Les dépôts judiciaires ont rendu les règlements généralement publics, bien que les montants réels restent confidentiels.

Décision sur la protection des consommateurs

Pendant ce temps, des milliers de consommateurs du Michigan continuent d’attendre une décision de la Cour suprême de l’État sur la question de savoir s’ils clarifieront les protections qui s’appliqueront aux clients de Ford.

Le procureur général de l’État Dana Nessel, qui s’est joint à une demi-douzaine de procureurs de comté, a déposé un mémoire juridique à la mi-février exhortant la Cour suprême du Michigan à examiner l’affaire Ford afin que les juges puissent clarifier la manière dont la loi sur la protection des consommateurs du Michigan est correctement interprétée et appliquée.

L’affaire Ford concerne environ 12 000 consommateurs du Michigan et des États-Unis qui se sont retirés d’un recours collectif maintenant réglé et ont choisi de poursuivre Ford par eux-mêmes.

Plus tôt dans l’affaire, la juge Annette Berry de la Cour de circuit du comté de Wayne s’est rangée du côté des consommateurs et a statué que la loi sur la protection des consommateurs du Michigan leur donne la qualité pour intenter une action en justice. Une cour d’appel a ensuite été en désaccord et s’est rangé du côté de Ford, affirmant que la loi ne s’appliquait pas. Les propriétaires de Ford ont fait appel à la Cour suprême du Michigan.

Contactez Phoebe Wall Howard: 313-222-6512 ou alorsphoward@freepress.com.Suivez-la sur Twitter@phoebesaid.