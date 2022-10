L’entreprise offre aux travailleurs un salaire à six chiffres et des options pour “travailler de n’importe où” – êtes-vous éligible

L’UNE des sociétés informatiques les plus prospères au monde offre aux candidats un salaire à six chiffres et la possibilité de “travailler de n’importe où” dans le cadre d’une énorme campagne de recrutement – pourriez-vous décrocher le poste ?

La société de logiciels australienne Atlassian vise à recruter plus de 1 000 nouveaux employés en recherche et développement.

L'”Atlassivan” fera une tournée en Australie pour présenter aux nouveaux travailleurs Crédit : Atlassian

Le co-fondateur et co-directeur général Mike Cannon-Brookes espère attirer de nouveaux talents avec une offre d’emploi attrayante Crédit : Getty

Fondée en 2002, la plus grande entreprise technologique d’Australie cherche à élargir son équipe australienne et à attirer de nouveaux employés en leur offrant la possibilité de travailler depuis leur bureau ou leur domicile et même à l’étranger si l’entreprise y possède une entité commerciale légale.

“Et notre culture numérique d’abord signifie que nous privilégions par défaut les réunions virtuelles et mettons davantage l’accent sur les communications asynchrones”, indique la page carrière d’Atlassian.

Évalué à 100 milliards de dollars, Atlassian propose actuellement des postes dans les domaines de l’analyse et de la science des données, de l’ingénierie, du marketing, de l’expérience client et de la gestion des produits.

Les salaires moyens pour ces postes se situent entre 95 000 et 140 000 dollars, selon le site de recrutement Seek, mais Atlassian n’a pas divulgué les packages salariaux proposés pour les postes annoncés.

Dans le but d’attirer des candidats, l’entreprise effectuera également une tournée en Australie à bord de son propre camping-car de marque Atlassian, surnommé «l’Atlassivan», pour présenter aux nouveaux travailleurs.

La camionnette “Team Anywhere”, qui promeut “Open road, open roles”, commencera son voyage dans le quartier central des affaires (CBD) de Sydney avant de se rendre à Canberra, Melbourne, Adélaïde et Brisbane ainsi qu’à Wollongong, Newcastle, la Gold Coast et la Sunshine Coast.

Atlassian a été fondée par les hommes d’affaires australiens Scott Farquhar et Mike Cannon Brookes alors qu’ils étudiaient à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud au début des années 2000.

Comme de nombreuses sociétés de logiciels, Atlassian a signalé une augmentation de l’activité pendant la période de travail à domicile de la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021.