L’entreprise Mayo Clinic Anumana acquiert la société d’IA cardiaque NeuTrace

Anumanaune coentreprise entre la société de données EHR nference et la clinique Mayo, a annoncé cette semaine avoir acheté NeuTrace, qui se concentre sur le développement d’applications d’IA pour évaluer les signaux électriques dans le cœur.

L’accord comprend le NeuTrace EP Data Biome, une plate-forme conçue pour relier les appareils et les outils d’IA pendant les procédures d’électrophysiologie, ainsi que des applications d’IA en développement qui visent à améliorer la précision et les résultats et à réduire les temps de procédure.

Dans le cadre de l’acquisition, nference aura le droit d’utiliser Data Biome en dehors des soins cardiovasculaires.

Anumana prévoit d’utiliser les nouvelles capacités, ainsi que les outils de génération de preuves du monde réel nSights de nfercene, pour intégrer le DSE d’un patient avec des électrocardiogrammes (ECG) et des électrogrammes cardiaques (EGM). Il a déclaré que l’utilisation de l’apprentissage en profondeur avec les données ECG et EGM en cours de procédure, les informations ECG collectées avant et après les procédures et les données des dossiers médicaux pourraient permettre le développement d’algorithmes d’IA capables de détecter plus tôt les maladies cardiaques.

“La combinaison de la puissance du biome de données EP de NeuTrace avec le DME et d’autres modalités de données de la plate-forme nSights de nference a le potentiel de débloquer des applications d’IA révolutionnaires dans la détection précoce des maladies cardiovasculaires, la gestion du rythme et la sécurité, l’efficacité et l’efficacité des procédures EP, pour une amélioration à long terme. résultats à terme », a déclaré le Dr Srijoy Mahapatra, président et directeur de l’exploitation de NeuTrace, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

La clinique Mayo et l’interférence lancé Anumana l’année dernière. La nouvelle entreprise visait à utiliser les données médicales de Mayo et les capacités d’intelligence artificielle de nference pour créer et commercialiser de nouveaux diagnostics de capteurs numériques, d’abord axés sur les maladies cardiaques.

En mai, Anumana a annoncé avoir reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA pour un algorithme d’IA basé sur l’ECG conçu pour la détection précoce de l’hypertension pulmonaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une autorisation de mise sur le marché, le programme vise à accélérer le développement et l’examen de produits qui pourraient traiter ou diagnostiquer plus efficacement des affections potentiellement mortelles ou débilitantes.

Il s’est également récemment associé à La société pharmaceutique Novartis va développer des outils d’IA qui analysent les ECG pour détecter un dysfonctionnement ventriculaire gauche, qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, et une maladie cardiovasculaire athérosclérotique, qui peut provoquer une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral.