L’entreprise familiale Ed’s Service à Monroe ferme ses portes

La famille Kerr a réparé d’innombrables automobiles chez Ed’s Service, récemment fermé.

L’atelier de réparation automobile Monroe, situé au 212 N. Telegraph Road, se trouve en face d’une autre entreprise familiale, Independent Dairy.

Ed’s Service fait partie de la famille Kerr depuis des décennies. Le propriétaire actuel, Tom Kerr, a déclaré que son père, Edgar, avait repris la direction du magasin en 1951, mais qu’il avait été employé des années auparavant. Tom a officiellement rejoint Ed’s en 1976, après avoir obtenu son diplôme du Jefferson High School. Il en a repris la propriété en 1996, à la mort d’Edgar.

Mais maintenant, à 65 ans, Tom veut prendre sa retraite. Personne ne voulait reprendre l’entreprise, alors Tom est en train de vendre.

Ed’s Service a débuté dans les années 1930 en tant que station-service Sinclair Oil Corp. Sinclair possédait quelques emplacements à Monroe, dont deux bâtiments où se trouve Ed’s Service et un emplacement sur le site actuel de Starr Insurance Agency sur West Front Street. Au début, de petits avions de l’aérodrome voisin de Telegraph Road venaient chez Sinclair pour faire l’essence et nettoyer les pare-brise.

Le mécanicien autodidacte Edgar Kerr a rejoint Sinclair en 1936. Il est ensuite parti pour l’armée, où il a servi comme technicien aéronautique. Une fois rentré à la maison, il est retourné à Sinclair.

Le bâtiment actuel d’Ed’s Service a été construit par Sinclair en 1951. Finalement, Sinclair s’est retiré du secteur immobilier et a vendu ses emplacements. Edgar Kerr a acheté le bâtiment et la propriété pour 25 000 $, a déclaré Tom. Sinclair, qui a débuté ses activités en 1916, est toujours en activité, mais ne possède aucune station dans le Michigan, selon son site Internet.

Ed’s Service a continué à vendre du gaz jusqu’au milieu des années 1980, date à laquelle elle a retiré les pompes. Sa spécialité était la réparation d’automobiles et de camions légers. Autrefois, elle réparait également les poids lourds.

« Vous l’appelez, je l’ai probablement fait », a déclaré Tom, qui a appris la réparation automobile auprès de son père. « Nous avons appris de nos erreurs. »

Pendant un certain temps, le frère de Tom, David, diplômé de JHS en 1980, faisait partie de l’entreprise familiale. Il est décédé en 1986. Les deux fils de Tom avaient également aidé au magasin. Autrefois, Ed en employait six. À la fin, Tom était le seul employé.

Tom a déclaré que la réparation automobile était devenue plus facile avec l’arrivée des ordinateurs, mais qu’elle était également devenue plus coûteuse en raison du coût élevé des équipements de diagnostic. Le magasin était toujours occupé, sauf pendant la pandémie, a déclaré Tom.

L’extérieur d’Ed’s Service est resté inchangé depuis les années 1950, mais Tom a effectué quelques travaux à l’intérieur. Il a créé un coin bureau avec un comptoir. Il a également ajouté des étagères et créé un petit musée Sinclair et Ed’s Service.

Des produits Sinclair sont exposés, notamment une banque de dinosaures en plastique vert et une horloge Sinclair que l’entreprise a offerte aux clients. Tom a également de vieux chapeaux et allumettes Ed’s Service. Au-dessus de la porte de sa boutique se trouve une exposition de bidons d’huile vintage. Les murs du bureau présentent les récompenses d’employé Sinclair de son père et de vieilles photos du service d’Ed au fil des années. Tom a également un livre de records et de souvenirs. Maintenant, dit-il, il va tout emballer et le ramener à la maison.

Tom a déclaré qu’il restait peu d’ateliers de réparation automobile locaux. Monroe possède toujours Kelly’s Automotive et Paul’s Automotive Service.

« Personne ne veut plus faire ce travail », a-t-il déclaré.