L’entreprise familiale de matelas Shorewood célèbre son 50e anniversaire – Shaw Local

Il y a des années, Rick Brocies, propriétaire de City Wide Mattress à Shorewood, craignait que la tendance des lits à eau ne ferme son entreprise.

Puis, un jour de février, alors que Rick Brocies était « vraiment sur le point de faire faillite », il a déclaré que son vendeur de matelas l’avait invité à faire un tour dans « un petit magasin » à Dubuque, dans l’Iowa, pour rencontrer un ami. Il a vu le propriétaire de ce magasin vendre près de 5 000 $ en lits à eau. Ce propriétaire a également connecté Rick Brocies à un distributeur de lits à eau à Waukegan.

«Alors je suis monté dans la voiture un jour et je suis allé là-bas. Deux semaines plus tard, je suis arrivé dans le camion et j’ai récupéré les lits.

Lorsque Rick Brocies a ouvert City Wide Mattress il y a 50 ans au 700 W. Jefferson St. à Shorewood, le concept d’un magasin de matelas spécialisé dans le comté de Will était nouveau, a-t-il déclaré. Depuis lors, City Wide Mattress a résisté à la concurrence d’autres magasins de matelas, y compris des magasins indépendants, des franchises et des mégastores. City Wide Mattress a remporté plusieurs prix Herald-News Readers Choice.

Dix fois sur 10, quand quelqu’un franchit cette porte, il dit : « Nous avons acheté tous nos lits ici » ou je viens d’emménager ici et mon employeur m’a dit de venir ici. — Rick Brocies, co-directeur, City Wide Mattress à Shorewood

Rick Brocies attribue son succès commercial à de nombreuses publicités imprimées et à un service convivial.

« Mon magasin fait un effort supplémentaire », a-t-il déclaré au Herald-News il y a plus de 20 ans. «Nous allons déplacer un meuble et nous avons en fait transporté de la vieille literie à travers la ville jusqu’à la maison d’une fille ou quelque chose comme ça. Je dis toujours à mon peuple de traiter les autres comme vous voulez être traité.

Un « héritage familial » en transition

Ces jours-ci, Rick Brocies prend du recul par rapport aux opérations quotidiennes et ses enfants, DeAnna Borracci et Ross Brocies, interviennent pour gérer « L’héritage familial.”.

Borracci a déclaré qu’elle travaillait à City Wide Mattress depuis l’âge de 17 ans. Ross Brocies a déclaré qu’il était récemment revenu dans la région du Montana avec sa femme, Kara Brocies, infirmière autorisée à l’hôpital Morris, et leur fille de 2 ans. et des jumeaux identiques.

Alors comment se passe la transition ?

« Nous avons été occupés », a déclaré Rick Brocies.

Ross Brocies a déclaré qu’il avait appris de Rick Brocies à « me réinventer continuellement », il applique donc ce principe à sa stratégie marketing. Ainsi, alors que Rick Brocies s’est fortement appuyé sur la publicité imprimée, Ross Brocies utilise une combinaison de médias imprimés, numériques et sociaux.

Borracci a déclaré que City Wide Mattress a également une tradition de parrainage de sports pour les jeunes, de Team Make a Difference et d’événements de collecte de fonds locaux.

Pourtant, le support le plus robuste reste le bouche-à-oreille de clients satisfaits, a déclaré Rick Brocies.

Les propriétaires Ross Brocies, à gauche, et sa sœur DeAnna Borracci discutent avec leur directeur des ventes Austin Park au magasin familial City Wide Mattress le lundi 12 juin 2023 à Shorewood. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

« Dix fois sur 10, quand quelqu’un franchit cette porte, il dit: » Nous avons acheté tous nos lits ici « ou je viens d’emménager ici et mon employeur m’a dit de venir ici », a déclaré Rick Brocies.

City Wide Mattress est si bien connu dans la communauté que les efforts de marketing visent davantage à rappeler aux gens sa présence lorsqu’ils sont pour ceux qui achètent des matelas.

« Tout ce que nous avons à faire est de mettre l’idée dans leur tête », a déclaré Rick Brocies.

Les recommandations du « bouche-à-oreille » incluent celles données sur les réseaux sociaux.

« Nous y voyons toujours notre nom », a déclaré Borracci.

Néanmoins, Rick Brocies insiste la publicité imprimée est toujours très pertinente. « Les gens aiment avoir des visuels. Ils aiment avoir une image de quelque chose. Soixante-dix pour cent des personnes qui franchissent cette porte ont cette publicité à la main. »

« Service gants blancs »

Rick Brocies avait précédemment déclaré au Herald-News qu’il avait grandi à Plainfield et que son beau-père avait été ferronnier. Il s’est spécialisé en anglais au Lea College du Minnesota et a obtenu son diplôme en 1970.

Il a travaillé dans la construction, puis au Beacon-News à Aurora pendant un an en tant que vendeur de publicité au détail jusqu’à ce qu’il rencontre un homme qui a lancé une entreprise de matelas à Aurora. Il a travaillé pour cet homme à temps partiel et est finalement devenu copropriétaire de cette entreprise.

Finalement, Rick Brocies a lancé son entreprise à Shorewood parce que cet espace de vente au détail était disponible et que le prix était raisonnable. Il a donc saisi l’occasion.

« C’est comme ça que les choses se sont passées. »

Rick Brocies a même touché son premier dollar.

Cependant, il garde également les dollars dépensés dans son magasin dans la communauté en embauchant des gens locaux. Il y a plus de 20 ans, Rick Brocies déclarait au Herald-News que les entreprises devaient faire trois choses : payer leurs impôts, payer leurs employés et faire de la publicité. « Je suis toujours le dernier à être payé. »

Rick Brocies a déclaré qu’un magasin physique dans la communauté battait toujours les achats en ligne pour les matelas.

« Vous pouvez entrer dans un magasin de brique et de mortier et l’essayer. »

Ross Brocies et Borracci ont également déclaré qu’ils estimaient que les clients appréciaient la présence communautaire de City Wide Mattress. Ross Brocies a déclaré que les livreurs de City Wide Mattresses sont des locaux. « Cela permet aux clients de se sentir à l’aise en disant: » Hé, je vous ai laissé la porte déverrouillée. « »

Et alors même que City Wide Mattress entre dans ses 50 prochaines années, Ross Brocies s’est engagé à une chose : « Maintenir le service à la clientèle que mon père a offert à sa communauté pendant 50 ans. C’est le service gants blancs qui nous sépare.

Rick Brocies est assis dans son magasin familial City Wide Mattress le lundi 12 juin 2023 à Shorewood. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Matelas City Wide

QUAND: lundi de 10h à 18h, mardi fermé, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h ; 9 h à 17 h le samedi et 11 h à 17 h le dimanche.

OÙ: 700 W. Jefferson St. Shorewood

INFO: Appelez le 815-744-5212 ou visitez citywidemattress.com.