L’entreprise familiale de Donald Trump reconnue coupable de fraude fiscale à New York

Des entités appartenant à Donald Trump et sa famille ont été reconnues coupables de fraude fiscale.

La Trump Organization et la Trump Payroll Corp ont été reconnues coupables de 17 chefs d’accusation de fraude.

Le verdict pourrait nuire à la réputation de Trump alors qu’il cherche à se faire réélire à la présidence.

L’entreprise familiale de Donald Trump a été reconnue coupable de fraude fiscale par un jury new-yorkais mardi, portant un coup dur à l’ex-président alors qu’il regarde à nouveau la Maison Blanche.

L’organisation Trump et l’entité distincte Trump Payroll Corp ont été reconnues coupables de tous les chefs d’accusation, marquant la première fois que les entreprises ont été reconnues coupables de crimes.

“Il s’agissait d’une affaire de cupidité et de tricherie”, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a poursuivi l’affaire.

Trump lui-même n’a pas été inculpé, mais le fait que la vaste entreprise immobilière, hôtelière et de golf qui porte son nom soit désormais un criminel condamné est susceptible de porter atteinte à sa réputation alors qu’il cherche à être nommé républicain à la présidence en 2024.

Les deux entités ont été reconnues coupables d’avoir mené pendant 13 ans un programme de fraude et d’évasion fiscale en falsifiant des documents commerciaux. En tout, ils ont été reconnus coupables de 17 chefs d’accusation.

Les jurés ont convenu avec les procureurs que l’organisation Trump – actuellement dirigée par les deux fils adultes de Trump, Donald Jr et Eric Trump – avait caché la rémunération qu’elle avait versée aux hauts dirigeants entre 2005 et 2021.

Le directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, avait déjà plaidé coupable à 15 chefs d’accusation de fraude fiscale et témoigné contre son ancienne société dans le cadre d’une négociation de plaidoyer. Il n’a pas impliqué Trump lors du procès.

L’ancien président américain Donald Trump. Brandon Bell/Getty Images

Ami proche de la famille Trump, Weisselberg, 75 ans, a admis qu’il avait comploté avec l’entreprise pour recevoir des avantages non déclarés tels qu’un appartement sans loyer dans un quartier chic de Manhattan, des voitures de luxe pour lui et sa femme et des frais de scolarité dans une école privée pour ses petits-enfants.

Selon son accord de plaidoyer, Weisselberg a accepté de payer près de 2 millions de dollars d’amendes et de pénalités et de purger une peine de cinq mois de prison en échange d’un témoignage lors du procès, qui a débuté en octobre.

Trump, postant sur sa plate-forme de médias sociaux, a déclaré que l’organisation Trump n’était pas responsable de “Weisselberg commettant une fraude fiscale sur ses déclarations de revenus personnelles”.

Sous le titre “Manhattan Witch Hunt!” Trump a déclaré qu’aucun avantage n’avait été tiré par l’entreprise des actions de Weisselberg et que ni lui ni aucun employé n’étaient “autorisés à consulter légalement” les déclarations du directeur financier.

Trump s’est dit “déçu du verdict” et fera appel.

Affaire de viol

La société de Trump risque une amende d’environ 1,5 million de dollars, une somme dérisoire pour le promoteur immobilier milliardaire.

C’est cependant symbolique alors qu’il se bat contre une foule d’enquêtes juridiques et du Congrès qui compliqueront probablement sa candidature à un deuxième mandat présidentiel, annoncé en Floride le mois dernier.

Trump et ses trois enfants aînés feront l’objet d’un procès à la fin de l’année prochaine dans le cadre d’un procès civil intenté par le procureur général de New York qui les accuse d’avoir déformé la valeur des propriétés pour s’enrichir.

Le procureur Letitia James a demandé à Trump de payer au moins 250 millions de dollars d’amendes – une somme qu’elle dit avoir tirée de la fraude – et d’interdire à sa famille de diriger des entreprises dans l’État.

James, un démocrate, a salué le verdict de mardi.

Dit-elle:

Nous ne pouvons tolérer que des individus ou des organisations qui enfreignent nos lois se remplissent les poches.

Trump a été sommé de témoigner en avril 2023 dans le cadre d’un procès en diffamation intenté par une femme qui dit l’avoir violée dans les années 1990.

Il fait également l’objet d’un examen judiciaire pour ses efforts visant à annuler les résultats des élections de novembre 2020 et pour l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par ses partisans.