L’entreprise familiale continue de croître

BOTKINS — Constituée en 2011, Buckeye Electrical Products Inc. a commencé son parcours dans une grange reconvertie dans la résidence du fondateur. Deux ans plus tard, en 2013, Buckeye est devenue la première entreprise à s’implanter dans le parc industriel Botkins en construisant une usine de fabrication de 6 000 pieds carrés. Dix ans plus tard, l’installation a été multipliée par sept. Après quatre ajouts au-delà de la construction originale, l’installation compte désormais 42 000 pieds carrés.

Buckeye Electrical Products est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d’assemblages électriques sur mesure pour diverses applications et clients. L’entreprise s’est construite autour de sa réputation de délais d’exécution rapides, de service et de qualité exceptionnels, ainsi que d’une valeur inégalée. Leur engagement en faveur de l’agilité, de l’efficacité et de la précision a renforcé leur capacité à étendre leurs capacités sans compromettre l’expérience client.

Ils proposent une variété d’assemblages personnalisés, notamment des faisceaux de câbles, des câbles de batterie, des bobines et inductances, des alimentations électriques et bien plus encore. Leurs produits sont présents partout au pays dans un large éventail d’industries, notamment commerciales, médicales, récréatives et de défense.

De plus, Buckeye Electrical propose plusieurs services à valeur ajoutée, tels que l’assistance à la conception, l’impression 3D, le laser, le kitting, l’emballage personnalisé, l’ingénierie électrique sous contrat, et bien plus encore.

Instantané

Nom de l’entreprise : Buckeye Electrical Products

Adresse : 100 Commerce Drive, Botkins, OH 45306

Téléphone : 937-693-7519

Site Web : www.buckeyeelectrical.com

E-mail: [email protected]

Employés : 80

Date de création : 2011